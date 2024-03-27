28 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

28 Mart 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|ILICAKINIK
|AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, ILICAKINIK-1., YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI
|28.03.2024
|09:00
|10:30
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ, BERK, MERKEZ
|8085, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, KARABACAK SK., OKUL-3., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD.
|28.03.2024
|11:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|BERK, MERKEZ, YENIMAHALLE
|2018, 2018. SK., 2019 SK., 9042, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KOCAMEŞE SK., YAMAN SK.
|28.03.2024
|13:00
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|KARACASU FATİH
|ÇESME, YARENLER KÜME EVLER
|28.03.2024
|15:00
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|ÇAMPINAR, MERKEZ
|ÇAMPINAR MEVKII, KÖPRÜCÜLER-YAMAN
|28.03.2024
|09:00
|10:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇAMPINAR
|ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ
|28.03.2024
|11:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|KÜÇÜKBERK
|543 SK., 546 sok, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD.
|28.03.2024
|13:00
|14:30
|BOLU
|MERKEZ
|KÜÇÜKBERK
|517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, AKINCI SK., KAPLICA CD., KÖPRÜCÜLER YOLU, MURAT CANBAŞ CD.
|28.03.2024
|15:00
|16:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, SAMSAÇAVUŞ
|GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU
|28.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|FERÜZ, MERKEZ
|BOLU BILECIK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ KÖY YOLU
|28.03.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|YENİKÖY, YUKARISOKU
|849 SK., ORMAN YOLU, YENİKÖY-4. SK.
|28.03.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KUZKÖY
|KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU
|28.03.2024
|10:00
|13:30
|BOLU
|MENGEN
|HAYRANLAR, KARGALAR, KEMALLER
|HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU
|28.03.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|AŞAĞIDÜLGER, BAYRAMLAR, ÇALKÖY, ÇAVUŞLAR, HACETLER
|AĞALARBAYRAMLAR, ALTINDAĞ CD., BAYRAMLAR, BAYRAMLAR KÖYÜ, BAYRAMOGLU, BUCAKKINIK, ÇALKÖY KÖROGLU YAYLASI YOLU, ÇALKÖY KÖROĞLU YAYLASI, ÇAVUŞ CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİNKAYA CD., DEMİRCİLER CD., ERENLER, HACETLER, HATİPLER CD., KARAGÖZ SK., KARAPINAR YAYLASI, YAZI CD., YÜKSEL COŞKUNYÜREK CD.
|28.03.2024
|09:30
|14:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.