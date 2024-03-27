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28 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

28 Mart 2024 Perşembe Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

28 Mart 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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28 Mart 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZ ILICAKINIK AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, ILICAKINIK-1., YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI28.03.202409:0010:30
BOLUMERKEZ AKTAŞ, BERK, MERKEZ 8085, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, KARABACAK SK., OKUL-3., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD.28.03.202411:0012:30
BOLUMERKEZ BERK, MERKEZ, YENIMAHALLE 2018, 2018. SK., 2019 SK., 9042, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KOCAMEŞE SK., YAMAN SK.28.03.202413:0014:30
BOLUMERKEZ KARACASU FATİH ÇESME, YARENLER KÜME EVLER28.03.202415:0016:00
BOLUMERKEZ ÇAMPINAR, MERKEZ ÇAMPINAR MEVKII, KÖPRÜCÜLER-YAMAN28.03.202409:0010:30
BOLUMERKEZ ÇAMPINAR ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ28.03.202411:0012:30
BOLUMERKEZ KÜÇÜKBERK 543 SK., 546 sok, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD.28.03.202413:0014:30
BOLUMERKEZ KÜÇÜKBERK 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, AKINCI SK., KAPLICA  CD., KÖPRÜCÜLER YOLU, MURAT CANBAŞ CD.28.03.202415:0016:00
BOLU MUDURNU MERKEZ, SAMSAÇAVUŞ GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU28.03.202410:0013:00
BOLUMUDURNU FERÜZ, MERKEZ BOLU BILECIK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ KÖY YOLU28.03.202410:0013:00
BOLUMERKEZ YENİKÖY, YUKARISOKU 849 SK., ORMAN YOLU, YENİKÖY-4. SK.28.03.202409:3017:00
BOLUDÖRTDİVAN KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KUZKÖY KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU28.03.202410:0013:30
BOLUMENGEN HAYRANLAR, KARGALAR, KEMALLER HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU28.03.202409:3015:00
BOLUDÖRTDİVAN AŞAĞIDÜLGER, BAYRAMLAR, ÇALKÖY, ÇAVUŞLAR, HACETLER AĞALARBAYRAMLAR, ALTINDAĞ CD., BAYRAMLAR, BAYRAMLAR KÖYÜ, BAYRAMOGLU, BUCAKKINIK, ÇALKÖY KÖROGLU YAYLASI YOLU, ÇALKÖY KÖROĞLU YAYLASI, ÇAVUŞ CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİNKAYA CD., DEMİRCİLER CD., ERENLER, HACETLER, HATİPLER CD., KARAGÖZ SK., KARAPINAR YAYLASI, YAZI CD., YÜKSEL COŞKUNYÜREK CD.28.03.202409:3014:00
# elektrik, orman, tarih, mudurnu

27 Mar 2024 - 12:49 Bolu- Gündem

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