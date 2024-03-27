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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

Gürcistan, penaltılarla Yunanistan'ı eleyip EURO 2024'e katıldı. Türkiye ile önemli maç 18 Haziran'da. Futbol severler bu büyük mücadeleyi dört gözle bekliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu mask
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu
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2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) heyecanı dorukta. F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oldu: Gürcistan. Dramatik bir mücadele sonucu Yunanistan'ı eleyen Gürcistan, EURO 2024 biletini kaptı. Maçın detayları ve Türkiye'nin gruptaki yolculuğu futbol severler için büyük bir merak konusu.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

Gürcistan'ın zorlu yolu

Gürcistan ile Yunanistan arasındaki mücadele, futbolseverlerin nefesini tutarak izlediği bir karşılaşmaya sahne oldu. C Yolu Play-Off finalindeki bu önemli maç, Gürcistan'ın 45. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen golsüz eşitlikle sonuçlandı. Normal süre ve uzatmaların ardından gelen penaltı atışları, Gürcistan'ın 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu zaferle birlikte, Gürcistan futbol tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

Türkiye ve Gürcistan arasındaki büyük mücadele

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki yolculuğu da zorlu rakiplerle devam ediyor. Grubun son ekibi olarak Gürcistan ile karşılaşacak olan Ay-yıldızlılar, 18 Haziran Salı günü bu önemli maç için sahaya çıkacak. Türkiye için grup aşamasının son ve en kritik maçı olacak bu karşılaşma, hem takımın stratejisi hem de taraftarların desteği açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

Avrupa sahnesinde Türk-Gürcü rekabeti

Türkiye ve Gürcistan arasındaki bu mücadele, sadece bir futbol maçından çok daha fazlasını ifade ediyor. İki komşu ülkenin spor sahnesindeki rekabeti, bu maçla birlikte yeni bir boyut kazanıyor. Ay-yıldızlıların, Gürcistan karşısında alacağı sonuç, grup aşamasındaki konumlarını büyük ölçüde belirleyecek. Bu nedenle, her iki takım da bu maça en iyi hazırlıkla çıkmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

Türkiye’nin Avrupa şampiyonası grubu

F Grubunda mücadele eden A Milli Takımı’nın rakipleri Gürcistan, Portekiz, Çekya oldu.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki son rakibi belli oldu

# türkiye, avrupa

27 Mar 2024 - 12:49 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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