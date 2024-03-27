Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov, Kırgızistan'ın Tayvan zaferinde parladı

2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri D Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Kırgızistan Milli Takımı, başkent Bişkek'te bulunan Dölen Ömürzakov Stadyumu'nda Tayvan'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 5-1 gibi ezici bir skorla ayrılarak Dünya Kupası yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Galatasaray'ın genç yeteneği sahneye çıktı

Galatasaray'ın 18 yaşındaki parlak yıldızı Beknaz Almazbekov, maç boyunca sergilediği performansla göz doldurdu. Genç oyuncu, maça ilk 11'de başlayarak, Kırgızistan Milli Takımı'nın bu önemli zaferinde kilit rol oynadı. Almazbekov'un maç içindeki mücadelesi ve takıma katkısı, Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı.

Maçın öne çıkan anları

Kırgızistan, maçın ilk yarısını Joel Kojo'nun üstün performansıyla 3-0 önde kapattı. Kojo, 17, 37 ve 45. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. İkinci yarıda Khrıstian Brauzman ve Merk Kimi Bern'in golleriyle Kırgızistan, skoru 5-1'e taşıdı. Tayvan'ın tek golü ise 86. dakikada kazanılan penaltıyı Wu Yen-Shu'nun gole çevirmesiyle geldi.

Tarkoviç'ten Almazbekov'a övgü

Karşılaşma sonrası Kırgızistan Milli Takımı Teknik Direktörü Stafen Tarkoviç, Beknaz Almazbekov'un performansını özellikle vurguladı. Tarkoviç, genç oyuncunun sahadaki etkili oyununu ve Galatasaray'da daha fazla süre alması gerektiğini dile getirdi. Almazbekov'un küçük bir sakatlık geçirdiğini ve bu yüzden oyundan alındığını belirtti.