Fenerbahçe’de yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe'nin dinamik orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde yeni bir sayfa açılıyor. Sarı-lacivertli takımın yükselen yıldızı, 2020-21 sezonunda Başakşehir'den transfer edildikten sonra, özellikle bu sezon sergilediği etkileyici performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Kahveci’nin kariyer sezonu

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de geçirdiği kariyer sezonunu, hem golleriyle hem de asistleriyle süsledi. Önemli bir form grafiği yakalayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kahveci için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Performansıyla zirveye yükselen İrfan Can

Başakşehir'den transfer edildiği günden bu yana istikrarlı bir çıkış yakalayan İrfan Can Kahveci, özellikle bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Sağ kanat, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında gösterdiği üstün performans ile takımının hücumdaki en etkili silahlarından biri oldu. Bu sezon 39 resmi maçta 14 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan Kahveci, hem Fenerbahçe taraftarlarının hem de futbol eleştirmenlerinin takdirini topladı.

Maaşına rekor zam

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin gösterdiği performansın karşılığını vermek üzere. Yeni sözleşme kapsamında, Kahveci'nin maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilecek. Bu zam ile birlikte Kahveci, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olacak. Yeni kontrat gelecek sezon itibarıyla geçerli olacak ve Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan bağını daha da güçlendirecek.

Avrupa'nın radarında

İrfan Can Kahveci'nin sergilediği başarılı performans, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 28 yaşındaki oyuncu, çok yönlülüğü ve saha içindeki liderliği ile ön plana çıkıyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak değerlendirilen Kahveci, Fenerbahçe'nin iç transfer politikasının önemli bir parçası haline geldi.