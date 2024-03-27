Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!

Sel Felaketinin Yaraları Sarılıyor
Geçtiğimiz yıl yaşanan ve köprünün taşmasına neden olan sel felaketleri, aynı zamanda köprü ayaklarında ciddi çatlakların oluşmasına yol açmıştı. Bu hasarlar, köprünün güvenliğini tehlikeye atarak, yenilenmesini zorunlu kıldı. Yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen yeni Büyüksu Köprüsü, modern mühendislik teknikleri ve dayanıklı malzemeler kullanılarak tasarlandı.
Bolu ve Mudurnu'yu Birbirine Bağlayan Hayati Köprü
Büyüksu Köprüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ve Mudurnu ilçesine ulaşım sağlayan hayati bir geçiş noktasıdır. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Köprü, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayarak, yerel turizmin gelişimine de önemli ölçüde destek verecek.
Bolu Valisi Yerinde İncelemelerde Bulundu
Bolu Valisi Erkan Kılıç, yenileme çalışmalarının sürdüğü Büyüksu Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Kılıç, çalışmaların hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, emeği geçen tüm ekiplere başarılar diledi. Yenilenen köprünün, bölge halkının hayatını kolaylaştıracağını ve ulaşım güvenliğini artıracağını vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.