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Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!

Bolu'daki Büyüksu Köprüsü'nde sel felaketinin ardından başlatılan yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yeni köprü, Bolu-Mudurnu yolu üzerindeki ulaşımı güvenli hale getirecek.

İhlas Haber Ajansı
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Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor! mask
Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!
Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!
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Sel Felaketinin Yaraları Sarılıyor

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve köprünün taşmasına neden olan sel felaketleri, aynı zamanda köprü ayaklarında ciddi çatlakların oluşmasına yol açmıştı. Bu hasarlar, köprünün güvenliğini tehlikeye atarak, yenilenmesini zorunlu kıldı. Yıkılan eski köprünün yerine inşa edilen yeni Büyüksu Köprüsü, modern mühendislik teknikleri ve dayanıklı malzemeler kullanılarak tasarlandı.

Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!

Bolu ve Mudurnu'yu Birbirine Bağlayan Hayati Köprü

Büyüksu Köprüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne ve Mudurnu ilçesine ulaşım sağlayan hayati bir geçiş noktasıdır. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri ve üniversite öğrencileri için ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Köprü, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayarak, yerel turizmin gelişimine de önemli ölçüde destek verecek.Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!

Bolu Valisi Yerinde İncelemelerde Bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yenileme çalışmalarının sürdüğü Büyüksu Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, projenin ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Kılıç, çalışmaların hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, emeği geçen tüm ekiplere başarılar diledi. Yenilenen köprünün, bölge halkının hayatını kolaylaştıracağını ve ulaşım güvenliğini artıracağını vurguladı.Büyüksu Köprüsü'nde yenileme çalışmaları bitiyor!

# destek, mudurnu

27 Mar 2024 - 14:06 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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