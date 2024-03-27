İlhan Durak, Hakan Bayrakçı'ya meydan okudu

İlhan Durak'tan anket sonuçlarına meydan okuma

MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı tarafından yapılan seçim anketlerine sert bir tepki gösterdi. Durak, anket sonuçlarının gerçek dışı olduğunu iddia ederek, Bayrakçı'ya eğer sonuçlar yanlış çıkarsa emekliliği düşünüp düşünmeyeceğini sordu.

Süper Mario taktiği ile dikkat çeken Durak

İlhan Durak, seçim kampanyası sürecinde yaratıcı yöntemlere başvurdu. Süper Mario karakteri olarak hazırlanan bir videoda, rakipleri ve Hakan Bayrakçı üzerine zıplayarak puan topladığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi çekti. Bu hamle, Durak'ın meydan okumasının sadece sözlü olmadığını, aynı zamanda görsel ve etkileşimli yöntemlerle de desteklendiğini gösteriyor.

Anket sonuçları üzerine siyasi gerilim

SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'nın, Tanju Özcan'ın seçimleri büyük bir farkla kazanacağını iddia etmesi, Bolu'daki siyasi atmosferi daha da gerdi. İlhan Durak'ın bu iddialara meydan okuması, seçim öncesi gerilimi artıran önemli bir gelişme oldu.

Algı yönetimi ve propaganda tartışmaları

Durak, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı algı yönetimi ve propaganda yapmakla suçladı. Özcan'ın seçim stratejilerini eleştiren Durak, Bayrakçı'nın anketlerinin de bu algı operasyonunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

Anketlerin geleceği ve siyasi sonuçlar

İlhan Durak'ın bu meydan okuması, anket sonuçlarının doğruluğunun sadece Bolu'daki seçim sonuçlarına değil, aynı zamanda anketçilik mesleğinin geleceğine de etki edebileceğini gösteriyor. Durak'ın iddialı tutumu, Bolu'daki seçim yarışını ve siyasi tartışmaları yeni bir seviyeye taşıyor.