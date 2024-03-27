D100 Karayolu'nda gerilim dolu dakikalar

D100 Karayolu'nda tansiyon yükseldi

D100 Karayolu, Sanayi Kavşağı'nda yaşanan ve iki popüler otomobil markasının karıştığı trafik kazası, çevredeki sürücüler ve yayalar için gerilim dolu anlar yaşattı. Mehmet Dinçtürk'ün yönetimindeki 06 EV 1817 plakalı Serçe ile Hayri Değirmencioğlu'nun kullandığı 14 ABN 742 plakalı BMW'nin çarpışması, büyük bir endişe yarattı.

Maddi hasar ve yangın

Çarpışmanın şiddeti, her iki araçta da ciddi maddi hasarlar oluşturdu. Kazanın hemen ardından bir araçta başlayan küçük çaplı yangın, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, böylece daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Görgü tanıklarının dilinden

Kazaya tanık olanlar, çarpışmanın etkisini ve sonrasında yaşananları anlattı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki koordinasyonu, kazanın etkilerini minimize etmekte önemli rol oynadı.

Aksamalar ve alınan önlemler

Bu kaza, D100 Karayolu'nda trafik akışını geçici olarak olumsuz etkiledi. Güvenlik güçleri, trafik düzenini yeniden sağlamak ve olası ek kazaları önlemek adına hızlı ve etkili önlemler aldı.

Güvenlik ve önlemler üzerine vurgu

Yetkililer, kazayla ilgili yaptıkları açıklamalarda, sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı ve benzer durumların önlenmesi için alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Kazanın nedenlerine dair soruşturma sürerken, sürücülerin güvenliği için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.