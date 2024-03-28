28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

Bolu ve Düzce: Baharın Ilık Esintisi
Bolu, 28 Mart'ta bulutlu bir gökyüzüne sahne olacak; termometreler 5°C'den 21°C'ye kadar bir sıcaklık yelpazesi sunacak. Düzce ise bulutların hafif gölgesinde, 10°C ile 25°C arasında daha ılıman bir hava durumu vaat ediyor. İki şehirde de baharın sıcak yüzü, bulutların ardından gülümseyecek.
Ankara ve Zonguldak: Parçalı Bulutlarla Dolu Gün
Ankara, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, 5°C ile başlayıp 20°C'ye kadar ısınacak bir gün geçirecek. Zonguldak'ta da benzer şekilde parçalı bulutlar gökyüzünü süsleyecek, sıcaklık 9°C'den 23°C'ye yükselecek. Her iki şehirde de baharın serin ama güneşli bir günü bekleniyor.
Karabük ve Bartın: Bahara Doğru Yolculuk
Karabük'te hava, parçalı bulutlu; sıcaklıklar 6°C'den başlayıp 22°C'ye kadar yükselecek. Bartın, 8°C ile 24°C arasında bir sıcaklıkla parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Bu iki şehir, mart ayının sonlarına doğru ılıman hava ve parçalı bulutlarla dolu güzel bir bahar gününe tanıklık edecek.
İstanbul: Bulutların Arasından Gelen Ilık Hava
İstanbul, 28 Mart'ta bulutlu bir gün geçirecek; en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek ise 22°C olacak. Baharın ortasında, İstanbul'un hafif bulutlu gökyüzü altında geçireceği bu gün, mevsimin ılıman yüzünü şehre taşıyacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.