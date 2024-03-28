28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

Bolu ve Düzce: Baharın Ilık Esintisi

Bolu, 28 Mart'ta bulutlu bir gökyüzüne sahne olacak; termometreler 5°C'den 21°C'ye kadar bir sıcaklık yelpazesi sunacak. Düzce ise bulutların hafif gölgesinde, 10°C ile 25°C arasında daha ılıman bir hava durumu vaat ediyor. İki şehirde de baharın sıcak yüzü, bulutların ardından gülümseyecek.

Ankara ve Zonguldak: Parçalı Bulutlarla Dolu Gün

Ankara, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, 5°C ile başlayıp 20°C'ye kadar ısınacak bir gün geçirecek. Zonguldak'ta da benzer şekilde parçalı bulutlar gökyüzünü süsleyecek, sıcaklık 9°C'den 23°C'ye yükselecek. Her iki şehirde de baharın serin ama güneşli bir günü bekleniyor.

Karabük ve Bartın: Bahara Doğru Yolculuk

Karabük'te hava, parçalı bulutlu; sıcaklıklar 6°C'den başlayıp 22°C'ye kadar yükselecek. Bartın, 8°C ile 24°C arasında bir sıcaklıkla parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Bu iki şehir, mart ayının sonlarına doğru ılıman hava ve parçalı bulutlarla dolu güzel bir bahar gününe tanıklık edecek.

İstanbul: Bulutların Arasından Gelen Ilık Hava

İstanbul, 28 Mart'ta bulutlu bir gün geçirecek; en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek ise 22°C olacak. Baharın ortasında, İstanbul'un hafif bulutlu gökyüzü altında geçireceği bu gün, mevsimin ılıman yüzünü şehre taşıyacak.