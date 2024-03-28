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28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

Mart ayının son haftasında Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu güncellemesi: Bölge genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu günlerin ardından baharın ılık yüzünü göreceğiz. 28 Mart Perşembe günü için şehir bazında en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ile detaylı hava durumu tahminleri."

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu mask
28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu
28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu
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Bolu ve Düzce: Baharın Ilık Esintisi

Bolu, 28 Mart'ta bulutlu bir gökyüzüne sahne olacak; termometreler 5°C'den 21°C'ye kadar bir sıcaklık yelpazesi sunacak. Düzce ise bulutların hafif gölgesinde, 10°C ile 25°C arasında daha ılıman bir hava durumu vaat ediyor. İki şehirde de baharın sıcak yüzü, bulutların ardından gülümseyecek.

28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

Ankara ve Zonguldak: Parçalı Bulutlarla Dolu Gün

Ankara, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, 5°C ile başlayıp 20°C'ye kadar ısınacak bir gün geçirecek. Zonguldak'ta da benzer şekilde parçalı bulutlar gökyüzünü süsleyecek, sıcaklık 9°C'den 23°C'ye yükselecek. Her iki şehirde de baharın serin ama güneşli bir günü bekleniyor.

28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

Karabük ve Bartın: Bahara Doğru Yolculuk

Karabük'te hava, parçalı bulutlu; sıcaklıklar 6°C'den başlayıp 22°C'ye kadar yükselecek. Bartın, 8°C ile 24°C arasında bir sıcaklıkla parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Bu iki şehir, mart ayının sonlarına doğru ılıman hava ve parçalı bulutlarla dolu güzel bir bahar gününe tanıklık edecek.28 Mart 2024 Perşembe hava durumu Batı Karadeniz, İstanbul ve Ankara için hava durumu

İstanbul: Bulutların Arasından Gelen Ilık Hava

İstanbul, 28 Mart'ta bulutlu bir gün geçirecek; en düşük sıcaklık 13°C, en yüksek ise 22°C olacak. Baharın ortasında, İstanbul'un hafif bulutlu gökyüzü altında geçireceği bu gün, mevsimin ılıman yüzünü şehre taşıyacak.

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28 Mar 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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