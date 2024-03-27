2024'ün en güncel sigara fiyatları: markalar ve beklenen zamlar

Türkiye'de sigara tiryakileri, 2024'ün ilk aylarında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte yeni fiyat listelerini merak ediyor. Sigara alışkanlıkları üzerinde büyük etkisi olan bu fiyat değişiklikleri, en düşük sigara fiyatlarının 50 TL'ye, en yükseklerinin ise 60 TL'ye ulaşmasına neden oldu.

Haberimizde Mart 2024 itibarıyla Marlboro, Parliament, Winston, Muratti, Kent, Lark ve Camel markalarının güncel fiyat listesini ve tüketici beklentilerini ele aldıkacağız.

Sigara Fiyatlarına Yapılan Son Zamlar

2024 başlarında sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında gelecekteki zamlara dair beklentilerin artmasına yol açtı. En popüler markalardan Marlboro ve Parliament'ın fiyatlarında görülen 2 TL'lik artış, tütün ürünlerine uygulanan genel zamların bir parçası olarak kaydedildi. Sigara fiyatlarındaki bu değişiklik, hem günlük tüketim alışkanlıklarını hem de bütçe planlamalarını etkiliyor.

Marka Marka Güncel Sigara Fiyatları

Marlboro Sigara Fiyatları: Marlboro markasının çeşitli ürünlerinin fiyatları 56,00 TL ile 58,00 TL arasında değişmektedir. Parliament Sigara Fiyatları: En çok tercih edilen Parliament sigaraları 59,00 TL ve 60,00 TL fiyat aralığında. Winston ve Camel Sigara Fiyatları: Winston markası için 54,00 TL'den başlayan fiyatlarla, Camel için ise 52,00 TL'den başlayan fiyatlar göze çarpıyor.

Kent ve Muratti Markaları: Kent sigaraları 55,00 TL'den, Muratti ise 55,00 TL ve 56,00 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Marlboro Sigara Fiyatları

Marlboro Edge: 56,00 TL

Marlboro Touch: 57,00 TL

Paket Marlboro: 58,00 TL

Parliament Sigara Fiyatları

Parliament Aqua Blue Slims: 60,00 TL

Uzun Parliament: 59,00 TL

Kısa Parliament: 59,00 TL

Parliament Midnight Blue: 59,00 TL

Muratti Sigara Fiyatları

Muratti: 56,00 TL

Muratti Blu: 55,00 TL

Kent Sigara Fiyatları

Kent D Line: 55,00 TL

Kent D Range: 58,00 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 60,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 57,00 TL

Kent Slims: 60,00 TL

Camel Sigara Fiyatları

Camel Slender: 52,00 TL

Camel Deep Blue: 52,00 TL

Camel Black & White: 52,00 TL

Camel Yellow & Brown: 55,00 TL

Winston Sigara Fiyatları

Winston Slender: 55,00 TL

Winston Dark Blue, Deep Blue: 54,00 TL

Winston: 55,00 TL

Winston Slims: 58,00 TL

Winston Xsence: 60,00 TL

Diğer Markaların Fiyatları

Chesterfield: 54,00 TL

L&M: 54,00 TL

Dunhill: 60,00 TL

Rothmans: 51,00 TL

Tekel 2000: 48,00 TL

Tekel 2001: 50,00 TL

Viceroy: 52,00 TL

Pall Mall: 52,00 TL

LD: 52,00 TL

LD Slims: 52,00 TL

Monte Carlo: 50,00 TL

Sigara fiyatları, vergi oranları, döviz kurları, üretim maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu değişiklikler, sigara tiryakilerinin bütçelerini doğrudan etkileyebilecek önemli bir unsurdur. Sigara kullanımını azaltmak ya da bırakmak, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşır.