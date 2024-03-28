Türkiye'nin yaşlı nüfusu artışta! Bolu'da her 7 kişiden biri yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son veriler, Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son beş yılda %22,6 artışla 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştığını gösteriyor. Bu artış, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2017'den 2022'ye %8,5'ten %9,9'a yükseldiğini ortaya koyuyor. Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımında ise %44,4 erkek, %55,6 kadın bulunuyor. Nüfus projeksiyonları, yaşlı nüfus oranının 2030'da %12,9'a, 2040'ta %16,3'e, 2060'ta %22,6'ya ve 2080'de %25,6'ya ulaşacağını öngörüyor.

Bolu'da Yaşlı Nüfusun Durumu

Bolu ilinde, yaşlı nüfus 2023 yılı itibarıyla 46 bin 582 kişiye ulaşarak toplam nüfusun %14,5'ini oluşturdu. Bu oran, Türkiye genelindeki yaşlı nüfus oranından daha yüksek. Bolu'daki yaşlı nüfusun %13'ünü erkekler, %16'sını kadınlar oluşturuyor.

Türkiye'de Tek Başına Yaşayan Yaşlılar

Türkiye genelinde, en az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 276 bin 433 hanenin 1 milyon 632 bin 874'ü tek başına yaşayan yaşlı fertlerden oluşuyor. Bu hanelerin %74,7'sini yaşlı kadınlar, %25,3'ünü yaşlı erkekler oluşturuyor.

Bolu'da Tek Başına Yaşayan Yaşlılar

Bolu'da ise en az bir yaşlı fert bulunan 33 bin 170 hanenin 8 bin 944'ü tek başına yaşayan yaşlı fertlerden oluşuyor. Bu veriler, yaşlı nüfusun sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesinin önemini vurguluyor.

Yaşlı Nüfusun Eğitim Durumu ve Sağlık Profili

Türkiye'de yaşlı nüfusun eğitim durumu ve sağlık profili üzerine yapılan analizler, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması için eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin önemini ortaya koyuyor. Özellikle, obezite ve kronik hastalıklar yaşlı nüfus arasında yaygın sağlık sorunları olarak belirlenmiştir.

Yaşlı Nüfus ve Teknoloji Kullanımı

Yaşlı nüfus arasında internet kullanımı da artıyor. 2023 yılında, 65-74 yaş grubundaki bireylerin %40,7'si internet kullanıyor. Bu oran, yaşlıların toplumla entegrasyonu ve bilgiye erişimi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.