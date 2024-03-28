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Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

2024 Ramazan Ayında sağlık ve dinçlik önerileri Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'ndan geldi. 2024 oruç ayında hayat kurtaran öneriler, 2024 Ramazan’da sağlıklı beslenme önerileri, hazımsızlık sorunu, 2024 iftar ve sahur önerileri haberimizde…

Arzu Sarı
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Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin… mask
Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…
Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…
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2024 Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenme ve hazımsızlık problemlerinden nasıl kaçınılacağını merak edenler için Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun kritik önerileri. Sahur ve iftar için dengeli beslenme rehberi, doğru pişirme yöntemleri ve daha fazlası bu haberde.

Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

Ramazan Ayında dengeli beslenmenin püf noktaları

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak, oruç tutarken karşılaşılan hazımsızlık ve mide sorunlarına karşı etkili çözümler sunuyor.Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

Sahurda dengeli beslenme için altın kurallar

Sahurun, gün içindeki enerji seviyesini korumanın anahtarı olduğunu belirten Prof. Dr. Canbaloğlu, sahur öğününün kahvaltının yerini alması gerektiğini ve sadece su ile sahura kalkmanın halsizliğe yol açabileceğini ifade ediyor.Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

İftar ve sahurda ne yemeli?

İftarın, orucu su, hurma veya zeytinle açıp, çorba ile devam ettikten sonra ana yemeğe geçmek şeklinde dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Canbaloğlu, sahurun da ağır yemeklerden kaçınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

Sağlıklı pişirme yöntemleri ve yavaş yeme alışkanlığı

Yemeklerin sağlıklı pişirme yöntemleri ile hazırlanması gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, yemekleri yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmenin önemine dikkat çekiyor.Daha rahat bir oruç için bir de bunları deneyin…

Sıvı tüketimi ve ara öğünlerin önemi

Ramazan ayında yeterli sıvı tüketiminin önemine değinen Canbaloğlu, iftarla sahur arasında en az 10 bardak su içilmesi gerektiğini belirtiyor. Ara öğünlerde meyve, yoğurt ve ölçülü miktarda kuruyemişin tercih edilmesi öneriliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirme

Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade eden Canbaloğlu, C vitamini içeren meyveler, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ve antioksidan zengini sebzelerin önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu'nun Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve hazımsızlık sorunlarından kaçınmak için sunduğu bu altın kurallar, oruç tutan herkes için bir rehber niteliğinde. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler, bu önerilere dikkat ederek, oruç ayını daha rahat ve sağlıklı geçirebilirler.

# ramazan

28 Mar 2024 - 09:00 - Sağlık

Mahreç  Arzu Sarı

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