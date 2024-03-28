Üniversite mezunları çoğaldı, çırak kalmadı

Ayakkabı tamirciliğinin zorlu yolculuğu

Ayakkabı tamirciliği, teknolojik ilerlemeler ve değişen tercihler nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olmasına rağmen, son dönemlerde artan taleple yeniden önem kazanıyor. Ancak, 58 yaşındaki usta Ayhan Kuş gibi deneyimli tamirciler, mesleği devralacak yeni nesil çıraklar bulmakta zorlanıyor.

Kuş'un mesleki mirası ve çıraklık çağrısı

Yedi yaşından itibaren aile mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdüren Ayhan Kuş, mesleğin püf noktalarını öğrenmiş ve kendi iş yerini kurmuş bir usta. Ancak, günümüzde gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, Kuş ve meslektaşlarını endişelendiriyor.

Çıraklık krizi ve mesleğin geleceği

Kuş, mesleğe olan ilginin azalması ve çırak bulmanın zorlukları nedeniyle ayakkabı tamirciliğinin geleceğinden endişe duyuyor. Son denenen çırak dahi iki ay sonra işi bırakarak bu endişeleri pekiştiriyor.

Tamirin sanata dönüştüğü yer

Kuş'un işlettiği atölye, her türlü ayakkabı, çanta ve valizin tamir edildiği bir merkez haline gelmiş. Müşteriler, eskiyen veya bozulan eşyalarını burada yeniden hayata döndürebiliyor, bu durum tamir kültürünün yavaş yavaş canlandığını gösteriyor.

Ayakkabı bakımının önemi

Kuş, ayakkabıların bakımının düzenli yapılması gerektiğini, böylece daha uzun ömürlü olacaklarını ve koku yapmayacaklarını belirtiyor. Bu tavsiyeler, ayakkabıların daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor.

Çözüm arayışları ve mesleğin cazibesinin artırılması

Ayakkabı tamirciliği mesleğinin geleceği, gençlerin bu alana olan ilgisine bağlı. Usta tamirciler, mesleğin sürdürülebilirliği için gençleri bu alana çekmek ve mesleğin cazibesini artırmak için çeşitli çözümler arıyor. Bu, sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın korunması meselesi olarak görülüyor.