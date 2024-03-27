Survivor All Star'da heyecan dorukta: 4. Eleme adayı kim oldu?

Nefes Kesen Dokunulmazlık Mücadelesi:

26 Mart 2024 Salı akşamı Survivor All Star'ın son bölümünde, adeta nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu, tüm heyecanı ve gerilimiyle ekranlara taşındı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu zorlu rekabet, Survivor'ın büyük finale adım adım yaklaştığını bir kez daha gösterdi.

Mavi Takımın Zaferi:

Gerilim dolu dokunulmazlık oyununda, Mavi takım zorlu bir geri dönüş yaparak 12-11'lik skorla galibiyeti elde etti. Bu zaferle birlikte, mükemmel bir ödül olan çeşitli hindi yemeklerini kazandılar. Oyun sonrasında Sercan Yıldırım ve Hakan Hatipoğlu arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti.

Jet Ski Kazasının Yankıları:

Nagihan Karadere, yaşadığı jet ski kazasının şokunu atlatamadığını belirtti. Kazayı "hayatımda yaşadığım en büyük kaza" olarak nitelendiren Nagihan, ölümden döndüğünü ifade etti. Yunus Emre ise Nagihan'ın anlattıklarına tepki göstererek, olayın abartıldığını söyledi.

Berna'nın Düello Kararlılığı:

Murat Ceylan'ın eleme adaylığı sonrası Berna'yla yaptığı konuşmada, Berna düelloya hazır olduğunu ve motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi. Adada yapılan konuşmalar sonrasında, takım arkadaşlarıyla arasındaki anlayışın arttığını belirtti.

Son Eleme Adayı Merve Oldu:

Konseyde, Kırmızı takımdan en fazla oyu alarak 4. eleme adayı olan isim Merve olarak belirlendi. Takımda kalan son kadın yarışmacı olarak, Merve düelloyu merakla beklediğini ve mücadele etmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Bu heyecan dolu bölüm, Survivor All Star'ın unutulmaz anları arasına adını yazdırdı. İzleyiciler, kimin eleneceği ve finale kimlerin kalacağı konusunda büyük bir merak içinde.