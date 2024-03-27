Bu hafta vizyona giren bomba gibi filmler!

Yeni Filmler Bu Cuma Vizyonda!

Sinema dünyası, Paribu Cineverse ile 29 Mart Cuma günü vizyona girecek çeşitli yeni yapımlarla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı türlerdeki yerli ve yabancı filmler, izleyicilere aksiyon, korku, dram, gerilim ve animasyon gibi birçok farklı deneyim sunacak. İşte haftanın öne çıkan bazı filmleri ve hikayeleri:

Buzul Çağı Tehlikesine Karşı Birleşen Hayalet Avcıları

Gil Kenan'ın yönettiği "Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire)", dünyayı bekleyen yeni bir Buzul Çağı tehlikesine karşı koyan yeni ve eski Hayalet Avcıları'nın macerasını anlatıyor. Spengler ailesi, gizli bir laboratuvarda hayaletleri daha da güçlendirmek üzere eski Hayalet Avcıları ile iş birliği yapmak ister. Bu sırada keşfedilen eski bir eser, korkutucu bir gücün serbest kalmasına neden olur.

Kayıp Sevgili Sonrası Bir Yaşam Mücadelesi

"Güneşi Söndürmem Gerek", bir gencin, sevgilisinin kaybı sonrası yaşadığı dramı ve bu zorlu süreçte karşılaştığı gerçeklerle olan mücadelesini konu alıyor. Umut isimli genç, büyük bir yıkım sonrası hayatına nasıl devam edeceğini bulmaya çalışırken, beklenmedik gerçeklerle yüzleşir.

Macera Dolu Bir Animasyon: Riki Rhino

"Riki Rhino: Kahraman Kanatlar", kaçak avcılar tarafından çalınan boynuzunu geri almak için maceraya atılan Riki ve arkadaşı Beni'nin öyküsünü ele alıyor. Bu heyecan dolu yolculuk, Riki'ye ve arkadaşlarına ormanda yaşayan diğer hayvanlara yardım etme fırsatı sunar.

Ormanda Terör Estiren Winnie ve Arkadaşları

Rhys Frake-Waterfield'ın yönetmenliğini üstlendiği "Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2", ormanın karanlık yüzünü ve Christopher'ın yaşadığı kabusu izleyiciye sunuyor. Christopher, ormanda işlenen cinayetlerin baş şüphelisi olarak görülse de, gerçekler çok daha ürkütücüdür.

Lassie ile Yepyeni Bir Macera

"Lassie: Yepyeni Bir Macera", kaybolan köpekleri bulmak için çıktıkları zorlu yolculukta üç arkadaşın ve Lassie'nin hikayesini anlatıyor. Yaz tatilinde büyük bir macera beklemektedir.

Cin Kabilesiyle Mücadele

Ayhan Al'ın hem yazıp hem yönettiği "Cin Günü", bir aile üzerine musallat olan cin kabilesiyle olan mücadelesini konu alıyor. Yağmur, ailesinin geçmişte yaptığı bir hata yüzünden büyük bir tehlikenin içine sürüklenir.

Bu hafta vizyona girecek filmler ve daha fazlası için Paribu Cineverse'ü takip edin. Farklı türlerden filmler, sinemaseverleri bekliyor.





