Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain yeşil sahalara döndü

İstanbul'un köklü futbol kulüplerinden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kritik bir müsabakaya çıkıyor. Rakip RAMS Başakşehir. Bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun bir antrenman programı uyguladı. Teknik Direktör Fernando Santos liderliğindeki antrenman, futbolcuları hem fiziksel hem de taktiksel olarak zorladı.
Sakatlığını atlatan yıldız
Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlık sürecini geride bırakarak yeşil sahalara dönüş sinyali verdi. Uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Oxlade-Chamberlain, bireysel antrenmanlarla takıma katılımını hızlandırıyor. Beşiktaş taraftarları, tecrübeli oyuncunun sahalara dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.
Kondisyon ve taktik üzerine yoğunlaşma
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla tempoyu artıran siyah-beyazlılar, taktiksel çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Fernando Santos'un antrenmanı titizlikle yönetmesi, takımın Başakşehir karşısında üstün bir performans sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.
Beşiktaş hazırlık maçına çıkıyor
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Fatih Karagümrük ile bir hazırlık maçı yapacak. Maç, bugün saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşecek ve ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu maç, hem takımın mevcut durumunu değerlendirmek hem de futbolcuların maç ritmini yakalaması açısından büyük önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.