Kağıthane'de Bolulu hemşehriler iftar sofralarında buluştu

Anadolu'nun Çeşitli Renkleri Tek Sofrada
Bu yılki iftar programları, özellikle Bolu başta olmak üzere, Sivas, Bitlis, Siirt ve daha pek çok ilin vatandaşlarını kucaklıyor. Programlar, Başkan Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, iftar sonrası Başkan Öztekin ile birebir görüşme fırsatı da buluyor, talep ve önerilerini doğrudan iletebiliyorlar.
Bolu ve Kağıthane Arasında Gönül Köprüsü
Kağıthane'deki iftar buluşmaları, sadece geleneksel iftar sofralarından ibaret değil. Başkan Öztekin'in açıklamalarına göre, bu programlar, Anadolu şehirleri arasında, özellikle de Bolu ile, bir dayanışma ağının temellerini atıyor. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler ve diğer doğal afetler karşısında gösterilen birlik ve beraberlik vurgulanıyor.
Kağıthane'den Anadolu'ya Uzanan Yardım Eli
Başkan Öztekin, Kağıthane'nin Anadolu'ya verdiği desteğin altını çizerek, afetler karşısında sergilenen dayanışmayı örnek gösterdi. Geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınları, sel felaketleri ve depremler karşısında Kağıthane'den Anadolu'ya uzanan yardım eli, bu iftar programlarının da temel mesajlarından biri oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.