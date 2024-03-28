Kağıthane'de Bolulu hemşehriler iftar sofralarında buluştu

Anadolu'nun Çeşitli Renkleri Tek Sofrada

Bu yılki iftar programları, özellikle Bolu başta olmak üzere, Sivas, Bitlis, Siirt ve daha pek çok ilin vatandaşlarını kucaklıyor. Programlar, Başkan Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, iftar sonrası Başkan Öztekin ile birebir görüşme fırsatı da buluyor, talep ve önerilerini doğrudan iletebiliyorlar.

Bolu ve Kağıthane Arasında Gönül Köprüsü

Kağıthane'deki iftar buluşmaları, sadece geleneksel iftar sofralarından ibaret değil. Başkan Öztekin'in açıklamalarına göre, bu programlar, Anadolu şehirleri arasında, özellikle de Bolu ile, bir dayanışma ağının temellerini atıyor. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler ve diğer doğal afetler karşısında gösterilen birlik ve beraberlik vurgulanıyor.

Kağıthane'den Anadolu'ya Uzanan Yardım Eli

Başkan Öztekin, Kağıthane'nin Anadolu'ya verdiği desteğin altını çizerek, afetler karşısında sergilenen dayanışmayı örnek gösterdi. Geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınları, sel felaketleri ve depremler karşısında Kağıthane'den Anadolu'ya uzanan yardım eli, bu iftar programlarının da temel mesajlarından biri oldu.