- Asayiş

Binlerce araca ceza yağdı

Düzce'de 12 bin 321 aracın denetlendiği trafik kontrollerinde, 1.539 araca toplam 217.103 TL ceza kesildi. Güvenlik güçleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimleri sürdürüyor.

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Binlerce araca ceza yağdı
Binlerce araca ceza yağdı
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Yoğun Denetimlerin Detayları

Yapılan denetimlerde 329 motosiklet ve 112 okul servisi de dahil olmak üzere, geniş bir araç yelpazesi incelendi. Denetimler, araç sürücülerinin alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına uymama gibi çeşitli ihlallerine odaklandı. Bu süreçte, 122 araç trafikten men edilirken, iki sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerin temel amacı, trafik güvenliğini artırarak, vatandaşların huzur içinde yaşamasını sağlamak olarak belirlendi.

Binlerce araca ceza yağdı

Güvenliğin Önemi ve Sonuçlar

Düzce'deki trafik denetimleri, güvenlik güçlerinin suç ve suçlu ile mücadeledeki kararlılığını göstermektedir. Denetimler sonucunda cezai işlem uygulanan araç sayısının yüksekliği, trafik kurallarına uyum konusunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu tür denetimlerin sıkça yapılması, trafikteki disiplini artırarak olası kazaların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.Binlerce araca ceza yağdı
# araç, düzce, trafik

28 Mar 2024 - 09:51 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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