- Kültür-Sanat

Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü'nün düzenlemiş olduğu, Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Cumhuriyet Konferans Salonu'nu maneviyat dolu notalarla doldurdu. Ramazan ayının ruhani atmosferiyle uyum içinde gerçekleşen bu özel etkinlik, üniversite rektörlüğü, akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser mask
Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser
Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser
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Maneviyatın Sesi: Tasavvuf Müziğinden Nağmeler

Konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk başta olmak üzere, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Koro şefi Prof. Dr. Haluk Yücel liderliğindeki müzik bölümü öğrencileri, tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini ustalıkla icra etti.

Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser

Kültürel Miras ve Maneviyat Buluşması

Tasavvuf müziğinin huzur veren nağmeleri, Ramazan ayının manevi iklimine eşsiz bir uyum sağladı. Etkinlik, katılımcılara ilkbahar akşamının serinliğinde, manevi duygularla dolu unutulmaz anlar yaşattı. Konser, aynı zamanda Türk müziği ve tasavvuf müziğinin zengin mirasını genç nesillere aktarmanın önemini vurgulayan bir platform oldu.Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser

Teşekkürler ve Takdirler

Etkinliğin sonunda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türk Tasavvuf Müziği Konseri'nde emeği geçen herkese teşekkür belgeleri ile ödüllendirdi. Bu özel gece, tasavvuf müziğinin ruhani derinliğini ve kültürel zenginliğini yansıtan bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.

# düzce, ramazan, zengin

28 Mar 2024 - 09:55 Düzce- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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