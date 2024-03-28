Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser

Maneviyatın Sesi: Tasavvuf Müziğinden Nağmeler

Konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk başta olmak üzere, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Koro şefi Prof. Dr. Haluk Yücel liderliğindeki müzik bölümü öğrencileri, tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini ustalıkla icra etti.

Kültürel Miras ve Maneviyat Buluşması

Tasavvuf müziğinin huzur veren nağmeleri, Ramazan ayının manevi iklimine eşsiz bir uyum sağladı. Etkinlik, katılımcılara ilkbahar akşamının serinliğinde, manevi duygularla dolu unutulmaz anlar yaşattı. Konser, aynı zamanda Türk müziği ve tasavvuf müziğinin zengin mirasını genç nesillere aktarmanın önemini vurgulayan bir platform oldu.

Teşekkürler ve Takdirler

Etkinliğin sonunda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türk Tasavvuf Müziği Konseri'nde emeği geçen herkese teşekkür belgeleri ile ödüllendirdi. Bu özel gece, tasavvuf müziğinin ruhani derinliğini ve kültürel zenginliğini yansıtan bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.