Türk tasavvuf müziğinin büyüsü! Ramazan ayına özel konser

Maneviyatın Sesi: Tasavvuf Müziğinden Nağmeler
Konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk başta olmak üzere, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Koro şefi Prof. Dr. Haluk Yücel liderliğindeki müzik bölümü öğrencileri, tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini ustalıkla icra etti.
Kültürel Miras ve Maneviyat Buluşması
Tasavvuf müziğinin huzur veren nağmeleri, Ramazan ayının manevi iklimine eşsiz bir uyum sağladı. Etkinlik, katılımcılara ilkbahar akşamının serinliğinde, manevi duygularla dolu unutulmaz anlar yaşattı. Konser, aynı zamanda Türk müziği ve tasavvuf müziğinin zengin mirasını genç nesillere aktarmanın önemini vurgulayan bir platform oldu.
Teşekkürler ve Takdirler
Etkinliğin sonunda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türk Tasavvuf Müziği Konseri'nde emeği geçen herkese teşekkür belgeleri ile ödüllendirdi. Bu özel gece, tasavvuf müziğinin ruhani derinliğini ve kültürel zenginliğini yansıtan bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.