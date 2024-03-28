Göztepe, Süper Lig için kolları sıvadı: Sambacı oyuncuyu radarına aldı!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de gösterdiği başarılı performans ile Süper Lig'e yükselme hedefine büyük bir adım atmış durumda. İzmir temsilcisi, ligdeki en yakın rakibine dokuz puan fark atarak ikincilik koltuğunu sağlamlaştırdı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıya ulaşmada önemli bir etken olan takım ruhu ve stratejik planlama, Göztepe'nin gelecek sezon için de iddialı bir kadro kurma hedefini gösteriyor.

Brezilya'dan sambacı sol kanat

Göztepe'nin kadrosunu güçlendirmek için gözünü çevirdiği son isim, Brezilya'nın 2. Lig ekiplerinden Avai F.C'de forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mauricio Garcez. Sarı-kırmızılı ekip, sol kanatta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Garcez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Oyuncunun Aralık 2027'ye kadar süren sözleşmesi, transfer görüşmelerinin önemli bir parçası olacak.

Stoilov’un radarına girdi

Garcez'in sahadaki çeşitliliği, onu transfer pazarında öne çıkarıyor. Sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da etkili oyun sergileyebilen Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle üzerinde durduğu bir isim haline geldi. Stoilov, Garcez'i daha önce CSKA Sofya'da forma giyerken keşfetti ve onu Göztepe'nin Süper Lig hedefleri doğrultusunda kadroya katmak istiyor.

Göztepe'de Süper Lig hazırlığı

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın, Garcez transferi için Avai yönetimi ile görüşmelere başlayacağı ve transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği biliniyor. İzmir ekibi, sol kanattaki bu önemli transfer hamlesi ile birlikte, Süper Lig'de üst sıralar için güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Göztepe'nin hazırlık maçı zaferi

Sarı-kırmızılıların hazırlık süreci de hız kesmeden devam ediyor. Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada, Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan özel maçta Göztepe 1-0 galip geldi. Bu maç, Göztepe'nin takım olarak gelişimine ve yeni transferlerin entegrasyonuna katkı sağlama açısından önem taşıyor.