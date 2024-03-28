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BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 102 ülkeden 3 bin 234 uluslararası öğrenciyle Türk toplumuyla kültürel uyum ve akademik başarıyı hedefleyen stratejik bir toplantı düzenledi. Prof. Dr. İbrahim Kürtül'ün liderliğindeki bu toplantı, üniversitenin küresel vizyonunu ve yerel değerlere olan bağlılığını vurguluyor…

Esra Perçin
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BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı mask
BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı
BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı
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Yabancı öğrencilerle uluslararası vizyon toplantısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Prof. Dr. İbrahim Kürtül öncülüğünde, dünya genelinden gelen öğrencilerle bir araya gelerek eğitimdeki uluslararası vizyonunu pekiştirdi. 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bu toplantı, üniversitenin kültürel uyum ve akademik mükemmellik hedeflerini ön plana çıkardı.

BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

Kültürel uyumun akademik başarıyla buluşması

Toplantıda, Türkiye’nin zengin kültürel yapısına uyum sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin akademik başarılarını da sürdürmeleri gerektiği vurgulandı. Prof. Dr. İbrahim Kürtül, öğrencilerin geri bildirimlerini dinleyerek, her bireyin bu süreçte aktif rol almasının önemine değindi.BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

Küresel vizyonun yerel değerlerle harmanlanması

BAİBÜ’nün uluslararasılaşma stratejisi, küresel bir perspektif kazanırken yerel değerleri de göz ardı etmeyi reddediyor. Prof. Kürtül, 102 farklı ülkeden gelen 3,234 öğrencinin eğitime katılımının, üniversitenin maddi ve manevi zenginliğine önemli katkılar sağladığını belirtti.BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

Nitelikli öğrenci kabulünün önemi

Üniversite, maddi kazançtan ziyade, nitelikli öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Prof. Kürtül, disiplin ihlalleri karşısında katı tutum sergileyerek, kalite standartlarının korunmasının altını çizdi.BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

Sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçleri

Uluslararası öğrencilere yönelik sıkı uyarı ve bilgilendirme süreçleri, akademik ve sosyal uyumu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu süreçler, öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında başarılı olmalarını destekliyor.BAİBÜ’den yabancı uyruklu 3 bin 234 öğrenciye kültür uyarısı

BAİBÜ’de küresel ve yerel değerlerin sentezi

Bu toplantı, BAİBÜ’nün uluslararası öğrencilere yönelik yaklaşımının bir özetini sunuyor. Üniversite, küresel bir vizyonla yerel değerleri birleştirerek, öğrencilere akademik ve kültürel anlamda zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

# türkiye, eğitim, zengin

28 Mar 2024 - 09:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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