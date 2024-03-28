Yatalak hasta yangından kurtarıldı

İtfaiyenin Zamanla Yarışı
Yangın, yoğun duman ve alevler arasında, evde mahsur kalan yatalak bir hastanın olduğu bilgisi ile daha da dramatik bir hal aldı. Halit Çakır isimli yaşlı adamın evde yatalak durumda olması, kurtarma operasyonunu zorunlu kıldı. İtfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında, yaşlı adamı güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardı.
Kurtarma ve Tedavi Süreci
Kurtarılan Halit Çakır, dumandan etkilenmiş ve ellerinden yaralanmış haldeydi. Hemen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu süreçte, itfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi hayati önem taşıdı.
Yangın Söndürme Çalışmaları
Yangının çıktığı evin salon ve mutfak kısımları, yarım saatlik titiz bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülerek, daha fazla zararın önüne geçildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair araştırmalarını sürdürüyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.