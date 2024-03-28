Yatalak hasta yangından kurtarıldı

İtfaiyenin Zamanla Yarışı

Yangın, yoğun duman ve alevler arasında, evde mahsur kalan yatalak bir hastanın olduğu bilgisi ile daha da dramatik bir hal aldı. Halit Çakır isimli yaşlı adamın evde yatalak durumda olması, kurtarma operasyonunu zorunlu kıldı. İtfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında, yaşlı adamı güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardı.

Kurtarma ve Tedavi Süreci

Kurtarılan Halit Çakır, dumandan etkilenmiş ve ellerinden yaralanmış haldeydi. Hemen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu süreçte, itfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi hayati önem taşıdı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangının çıktığı evin salon ve mutfak kısımları, yarım saatlik titiz bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülerek, daha fazla zararın önüne geçildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair araştırmalarını sürdürüyor.