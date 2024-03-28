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Yatalak hasta yangından kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. Şaban Çakır'a ait olan ve iki katlı olan binanın giriş katında başlayan alevler, kısa sürede salon kısmını sararak büyüdü. Bu durum üzerine, itfaiye ekipleri hemen harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı
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Yatalak hasta yangından kurtarıldı mask
Yatalak hasta yangından kurtarıldı
Yatalak hasta yangından kurtarıldı
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İtfaiyenin Zamanla Yarışı

Yangın, yoğun duman ve alevler arasında, evde mahsur kalan yatalak bir hastanın olduğu bilgisi ile daha da dramatik bir hal aldı. Halit Çakır isimli yaşlı adamın evde yatalak durumda olması, kurtarma operasyonunu zorunlu kıldı. İtfaiye ekipleri, zorlu şartlar altında, yaşlı adamı güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardı.

Yatalak hasta yangından kurtarıldı

Kurtarma ve Tedavi Süreci

Kurtarılan Halit Çakır, dumandan etkilenmiş ve ellerinden yaralanmış haldeydi. Hemen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu süreçte, itfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi hayati önem taşıdı.Yatalak hasta yangından kurtarıldı

Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangının çıktığı evin salon ve mutfak kısımları, yarım saatlik titiz bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülerek, daha fazla zararın önüne geçildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair araştırmalarını sürdürüyor.Yatalak hasta yangından kurtarıldı
# tedavi

28 Mar 2024 - 10:08 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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