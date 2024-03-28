Bolu Belediyesi denetimden sıfır sorun çıktı: 105 kez kontrol, 100 % şeffaflık

Bolu Belediyesi'nin yönetim anlayışı, son beş yıl içinde gerçekleştirilen 105 denetim sonucu yine gündemde. Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan tüm bu denetimlerden herhangi bir olumsuz sonuç çıkmadığını duyurarak, belediyenin şeffaflık ve dürüstlük ilkeleriyle örnek bir yönetim sergilediğini belirtti.

105 kez denetlendi, sorunsuz çıktı

Tanju Özcan'ın liderliğindeki Bolu Belediye Başkanlığı (BBB), son beş yılda 105 kez denetlenerek, yönetim anlayışının güvenilirliğini ve şeffaflığını bir kez daha ispatladı. 2014-2019 dönemine nazaran artan denetim sayısına rağmen, bu süreçten herhangi bir kusur veya olumsuzluk tespit edilmeden çıkılması, belediyenin dürüst ve hesap verilebilir bir yönetim ilkesine ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesi.

Bolu Belediyesi'nde Şeffaflık ve Dürüstlük Esas

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan denetimlerle ilgili olarak Bolu halkına verdiği mesajda, belediyenin şeffaf ve dürüst yönetim anlayışını öne çıkarıyor. Özcan, Bolu'nun menfaatleri doğrultusunda, eleştirilere ve siyasi engellere aldırmadan, hizmete devam edeceklerini vurgulayarak, "Bolu'ya hizmet etmeye ve milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu duruş, Bolu halkının belediye yönetimine olan inancını ve güvenini artırıyor.

2004 - 2019 arası toplam 15 denetim

Ak Partili Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediye Başkanlığı toplam 15 denetim geçirdi. 15 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz 15 yılda 15 denetim geçirmesi ve bu denetimlerin tamamının rutin Sayıştay denetimi olması akıllarda soru işaretleri bıraktı.