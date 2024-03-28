- Kültür-Sanat

Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, sakin şehirler ağı Cittaslow'a resmi olarak dahil oldu. Dünya genelinde koruma altındaki en iyi 20 kent arasında gösterilen Safranbolu, bu yeni unvanıyla kültürel mirasın korunmasına yönelik adımlarını pekiştirdi. İlçenin zengin tarihi dokusu, geleneksel konakları, hanları, hamamları, camileri, çeşmeleri ve köprüleriyle dikkat çekerken, 1.5 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda Cittaslow üyeliğine layık görüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı mask
Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı
Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Sakin Şehir Ünvanıyla Turizme Katkı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin belirttiği üzere, Cittaslow hareketine dahil olmak, kentlerin kendi özgün kimliklerini korumaları ve küreselleşme sürecinde birbirlerinden farklılaşmaları adına büyük önem taşımakta. Pandemi sonrası dönemde, dingin ve huzurlu kentlerin tercih edilmesinin artmasıyla birlikte, Safranbolu'nun turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu ünvan, aynı zamanda Safranbolu'yu Avrupa'daki 33 kentten oluşan geniş bir ağın parçası yaparak, turizmde olumlu gelişmelerin ve katma değerin artırılmasını hedefliyor.

Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı

UNESCO ve Cittaslow'un Bir Arada Sunulduğu Kültürel Miras

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması ve şimdi de Cittaslow üyeliği ile tescillenmesi, ilçenin kültürel ve tarihi mirasının korunmasına yönelik sürdürülebilir çabalarını göstermekte. Belediye Başkanı Köse'nin vurguladığı üzere, değişen dünya düzeninde yerel kimliğe sahip çıkmanın ve bunu gelecek nesillere aktarmanın kıymeti büyük. Safranbolu'nun bu iki önemli unvanı, kentin kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını simgeliyor.

Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı
Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı
Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı

# belediye, avrupa

28 Mar 2024 - 10:18 Karabük/ Safranbolu- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL