Safranbolu, Cittaslow ağına katıldı

Sakin Şehir Ünvanıyla Turizme Katkı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin belirttiği üzere, Cittaslow hareketine dahil olmak, kentlerin kendi özgün kimliklerini korumaları ve küreselleşme sürecinde birbirlerinden farklılaşmaları adına büyük önem taşımakta. Pandemi sonrası dönemde, dingin ve huzurlu kentlerin tercih edilmesinin artmasıyla birlikte, Safranbolu'nun turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bu ünvan, aynı zamanda Safranbolu'yu Avrupa'daki 33 kentten oluşan geniş bir ağın parçası yaparak, turizmde olumlu gelişmelerin ve katma değerin artırılmasını hedefliyor.

UNESCO ve Cittaslow'un Bir Arada Sunulduğu Kültürel Miras

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması ve şimdi de Cittaslow üyeliği ile tescillenmesi, ilçenin kültürel ve tarihi mirasının korunmasına yönelik sürdürülebilir çabalarını göstermekte. Belediye Başkanı Köse'nin vurguladığı üzere, değişen dünya düzeninde yerel kimliğe sahip çıkmanın ve bunu gelecek nesillere aktarmanın kıymeti büyük. Safranbolu'nun bu iki önemli unvanı, kentin kültürel mirasını koruma ve geleceğe taşıma konusundaki kararlılığını simgeliyor.