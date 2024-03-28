Deprem Profesörü uyardı!  “Yaşayan ölüsünüz”

Deprem Bilimci Ercan, İstanbul'un yapısal sorunlarına ışık tutuyor

Türkiye'nin önde gelen jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un deprem riski ve kentleşme politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür'ün "İstanbul'da her an deprem olabilir" şeklindeki ifadelerine karşı çıkan Ercan, bu tür açıklamaların yanlış kullanıldığını ve inşaat sektörünün ülkeye katma değer sağlamayan bir alan olduğunu savundu. Ercan, gerçek yatırımların sanayiye yönelik olması gerektiğini vurguladı.

"İstanbul suçun mağduru"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'un yoğun nüfusu ve sıkışık yapılaşmasının şehri adeta boğduğunu ve bu durumun bir suç olduğunu belirtti. Ercan, "Deprem olacak" endişesiyle yapılan yanlış şehir planlamaları yüzünden İstanbul'un özgünlüğünün kaybolduğunu ve şehrin "yaşayan ölüler" haline geldiğini ifade etti.

Kandilli ve AFAD verileriyle bilimsel destek

Ercan'ın açıklamaları, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan son deprem verileriyle de destekleniyor. Bu veriler, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini gösteriyor.

Son değerlendirme

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın İstanbul ve deprem riski üzerine yaptığı açıklamalar, şehir planlaması ve yapılaşma politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İstanbul'un geleceği, sadece yetkililerin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğunda bulunuyor.