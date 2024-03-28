- Asayiş

Bebek yatağında hareketsiz bulundu

Kastamonu'daki sevgi evinde üzücü bir olay yaşandı. Yatağında hareketsiz bulunan bebek, tüm detaylarının otopsi sonucu belli olacağı bir vak'a olarak dikkat çekiyor. İncelemeler devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bebek yatağında hareketsiz bulundu mask
Bebek yatağında hareketsiz bulundu
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Kastamonu'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir sevgi evinde yaşanan acı olay, tüm ilgiyi üzerine çekti. Bir bebek, annesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunarak, yürekleri sızlattı. Emzirilmek için yatağına giden annenin, bebekle ilgili fark ettiği durum üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fakat, Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu'na ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk incelemede, bebek için artık çok geç olduğu anlaşıldı.

Bebek yatağında hareketsiz bulundu

Acı Tespit: Bebeğin Vefatı

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, minik bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın hemen ardından bebeğin naaşı, detaylı incelemeler ve otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna nakledildi. Toplumun ve yetkililerin nefesini tutarak beklediği kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsi sonucuyla netlik kazanacak.Bebek yatağında hareketsiz bulundu

Derinlemesine Soruşturma Başlatıldı

Kastamonu'da gerçekleşen bu trajik olayın ardından, ilgili makamlar tarafından derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşanan bu acı vakanın detaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olayla ilgili tüm detaylar, incelenmek üzere toplanırken, kamuoyu da gelişmeleri yakından takip ediyor.

# aile, eğitim

28 Mar 2024 - 10:23 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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