Bebek yatağında hareketsiz bulundu

Kastamonu'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir sevgi evinde yaşanan acı olay, tüm ilgiyi üzerine çekti. Bir bebek, annesi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulunarak, yürekleri sızlattı. Emzirilmek için yatağına giden annenin, bebekle ilgili fark ettiği durum üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fakat, Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu'na ulaşan sağlık personeli tarafından yapılan ilk incelemede, bebek için artık çok geç olduğu anlaşıldı.
Acı Tespit: Bebeğin Vefatı
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, minik bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın hemen ardından bebeğin naaşı, detaylı incelemeler ve otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna nakledildi. Toplumun ve yetkililerin nefesini tutarak beklediği kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsi sonucuyla netlik kazanacak.
Derinlemesine Soruşturma Başlatıldı
Kastamonu'da gerçekleşen bu trajik olayın ardından, ilgili makamlar tarafından derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşanan bu acı vakanın detaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olayla ilgili tüm detaylar, incelenmek üzere toplanırken, kamuoyu da gelişmeleri yakından takip ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.