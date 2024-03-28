Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu

Protokol ve Siyasetçilerden Tam Destek

Iftar yemeği, Karabük'ün en önemli isimlerini ve siyasi figürlerini ağırladı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu, AK Parti ve CHP'nin Karabük milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok önemli isim iftar sofrasında yerini aldı. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri de etkinlikte hazır bulundu.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Vali Mustafa Yavuz'un iftar programında yaptığı konuşma, Ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajlarını güçlendirir nitelikteydi. Vali Yavuz, bu tür toplumsal buluşmaların bir araya gelme ve kaynaşma adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Programı düzenleyen Dernek Başkanı Gülhan Kaynar ve iş insanı Murat Sönmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.