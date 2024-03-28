Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu

Protokol ve Siyasetçilerden Tam Destek
Iftar yemeği, Karabük'ün en önemli isimlerini ve siyasi figürlerini ağırladı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu, AK Parti ve CHP'nin Karabük milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok önemli isim iftar sofrasında yerini aldı. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri de etkinlikte hazır bulundu.
Birlik ve Beraberlik Mesajları
Vali Mustafa Yavuz'un iftar programında yaptığı konuşma, Ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajlarını güçlendirir nitelikteydi. Vali Yavuz, bu tür toplumsal buluşmaların bir araya gelme ve kaynaşma adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Programı düzenleyen Dernek Başkanı Gülhan Kaynar ve iş insanı Murat Sönmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.