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Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu

Karabük'te yaşayan Kastamonulular, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile iş insanı Murat Sönmez'in organizasyonu altında düzenlenen muhteşem bir iftar yemeğinde kent protokolüyle bir araya geldi. Bu özel etkinlik, Ramazan ayının ruhunu yansıtan birlik ve beraberliği pekiştirdi.

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Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu mask
Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu
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Protokol ve Siyasetçilerden Tam Destek

Iftar yemeği, Karabük'ün en önemli isimlerini ve siyasi figürlerini ağırladı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu, AK Parti ve CHP'nin Karabük milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok önemli isim iftar sofrasında yerini aldı. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri de etkinlikte hazır bulundu.Kastamonulu hemşehriler iftar sofrasında buluştu

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Vali Mustafa Yavuz'un iftar programında yaptığı konuşma, Ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajlarını güçlendirir nitelikteydi. Vali Yavuz, bu tür toplumsal buluşmaların bir araya gelme ve kaynaşma adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Programı düzenleyen Dernek Başkanı Gülhan Kaynar ve iş insanı Murat Sönmez başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
# ramazan, karabük, belediye, destek, ak parti

28 Mar 2024 - 10:27 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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