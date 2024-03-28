1 Nisan Kira Geliri Beyanı için son gün

Kira Geliri Beyanında neden acele etmelisiniz?

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye'deki yaklaşık 7 milyon mükellefi kira geliri beyanı için 1 Nisan tarihine kadar harekete geçmeye çağırıyor. Bu tarih, 2023 yılına ait kira gelirlerinin beyanı için belirlenen son gün olarak öne çıkıyor.

Mesken ve işyeri sahipleri için beyan sınırları

2023 yılında mesken sahipleri, 21 bin TL'yi aşan kira gelirleri için beyanname vermeli. İşyeri sahipleri ise, kira gelirleri 150 bin TL'yi aştığında beyanname yükümlülüğü altına giriyor. Özelmacıklı, bu sınırların aşılması durumunda beyanname verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ortak mülkiyetli gayrimenkullerde beyanname nasıl verilir?

Birden fazla kişinin ortak olduğu bir gayrimenkulden elde edilen kira gelirinde, her ortak kendi payına düşen miktarı beyan etmek zorunda. Özelmacıklı, bu durumun mükellefler arasında sıkça sorulan bir konu olduğunu belirtiyor.

Kira gelirlerinde hangi gider yöntemleri uygulanabilir?

Kira gelirlerinde iki temel gider yöntemi bulunuyor: Göütürü ve gerçek gider. Göütürü gider yöntemi, kira gelirinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalanın %15'ini kapsarken, gerçek gider yöntemi belgelendirilmiş giderlerin indirilmesine olanak tanıyor.

Hazır Beyan Sistemi ile beyanname verme kolaylığı

Özelmacıklı, 31 Mart'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 2023 gelir vergisi beyannamesinin 1 Nisan'a kadar Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca verilebileceğini ifade ediyor. Bu sistem, mükelleflere hızlı ve güvenli bir beyanname verme imkanı sunuyor.

Beyanname ve vergi ödeme takvimi

Kira geliri beyannamesi ve ilgili vergilerin ödeme tarihleri konusunda da bilgi veren Özelmacıklı, birinci taksitin 1 Nisan 2024'te, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2024'te ödenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Zamanında ödeme yapılmaması veya beyanname verilmemesi halinde cezai işlemlerin uygulanabileceğini belirtiyor.