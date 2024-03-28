Dolandırıcılık mağduru vatandaş adalet peşinde

Samsun, Atakum ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Olgun Aydoğan, sosyal medya üzerinden 4 bin TL değerinde bir otomobil aynası sipariş ettiği ancak ürünün kendisine gönderilmediğini ve satıcı tarafından mağdur edildiğini iddia ediyor. Park halindeki otomobilinin aynasının kırılması üzerine internet üzerinden yedek parça arayışına giren Aydoğan, Facebook'ta bir otomotiv yedek parça mağazası olduğunu belirten bir satıcı ile irtibata geçti.

İnternet Üzerinden Sipariş Tuzağı

11 Mart'ta gerçekleşen alışveriş sonrası, Aydoğan satıcıya 4 bin TL ödeme yaptı. Satıcının, ürünün kargoya verildiğine dair bilgi vermesine rağmen, sonrasında herhangi bir gönderim bilgisi vermemesi ve iletişimi kesmesi üzerine Aydoğan dolandırıldığını anladı. Satıcının ayrıca Aydoğan'ın telefon numarasını engellediği ve mesajlarına cevap vermediği belirtildi.

Sessiz Kalmayın Çağrısı

Mağdur Aydoğan, konu hakkında Samsun Adliye Sarayı'na başvurarak resmi şikayette bulundu. Olgun Aydoğan, yaşadığı mağduriyeti sadece maddi bir kayıp olarak görmediğini, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yanına kar kalmasın" diyerek adalet arayışını dile getirdi. Aydoğan, bu tür suçların toplumda yayılmasının önüne geçilmesi için herkesi dikkatli olmaya ve benzer durumlarla karşılaştıklarında sessiz kalmamaya çağırıyor.

Toplumsal Bilinç ve Adalet Arayışı

Sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların sayısının artmasıyla birlikte, bu tür olayların önlenmesi adına daha fazla farkındalık yaratılması ve mağdurların haklarını araması gerektiği konusu ön plana çıkıyor. Olgun Aydoğan'ın yaşadığı bu talihsiz olay, sosyal medya platformlarında güvenli alışveriş yapmanın önemini ve karşılaşılan sorunlarda yasal hakların nasıl kullanılacağını gündeme getiriyor.