Dolandırıcılık mağduru vatandaş adalet peşinde

Samsun, Atakum ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Olgun Aydoğan, sosyal medya üzerinden 4 bin TL değerinde bir otomobil aynası sipariş ettiği ancak ürünün kendisine gönderilmediğini ve satıcı tarafından mağdur edildiğini iddia ediyor. Park halindeki otomobilinin aynasının kırılması üzerine internet üzerinden yedek parça arayışına giren Aydoğan, Facebook'ta bir otomotiv yedek parça mağazası olduğunu belirten bir satıcı ile irtibata geçti.
İnternet Üzerinden Sipariş Tuzağı
11 Mart'ta gerçekleşen alışveriş sonrası, Aydoğan satıcıya 4 bin TL ödeme yaptı. Satıcının, ürünün kargoya verildiğine dair bilgi vermesine rağmen, sonrasında herhangi bir gönderim bilgisi vermemesi ve iletişimi kesmesi üzerine Aydoğan dolandırıldığını anladı. Satıcının ayrıca Aydoğan'ın telefon numarasını engellediği ve mesajlarına cevap vermediği belirtildi.
Sessiz Kalmayın Çağrısı
Mağdur Aydoğan, konu hakkında Samsun Adliye Sarayı'na başvurarak resmi şikayette bulundu. Olgun Aydoğan, yaşadığı mağduriyeti sadece maddi bir kayıp olarak görmediğini, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yanına kar kalmasın" diyerek adalet arayışını dile getirdi. Aydoğan, bu tür suçların toplumda yayılmasının önüne geçilmesi için herkesi dikkatli olmaya ve benzer durumlarla karşılaştıklarında sessiz kalmamaya çağırıyor.
Toplumsal Bilinç ve Adalet Arayışı
Sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların sayısının artmasıyla birlikte, bu tür olayların önlenmesi adına daha fazla farkındalık yaratılması ve mağdurların haklarını araması gerektiği konusu ön plana çıkıyor. Olgun Aydoğan'ın yaşadığı bu talihsiz olay, sosyal medya platformlarında güvenli alışveriş yapmanın önemini ve karşılaşılan sorunlarda yasal hakların nasıl kullanılacağını gündeme getiriyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.