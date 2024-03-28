Çakmaklar'da yenilikçi kadın aday

Değişim ve gelişim el ele

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde, Çakmaklar Mahallesi'nde Nezahat Özdemir fark yaratıyor.“Değişim ve gelişim el ele" ilkesiyle yola çıkan Özdemir, mahallelinin kapısını çalıyor, yenilikçi projelerini ve gelecek vizyonunu paylaşıyor. Kadın liderliğindeki bu dokunuş, mahalle için umut vaat ediyor.

Özdemir'in vizyonu: kapsamlı yenilikler

Özdemir, Çakmaklar Mahallesi için kapsamlı bir dönüşüm planı sunuyor. Altyapıdan sanata, tarımdan sosyal yaşama kadar her alanı kucaklayan projeleriyle mahallelinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Fiber internet ve modern posta hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara çözümler öneriyor.

Topluluk ve kültür, bir arada yaşamın gücü

Mahalle sakinlerini bir araya getirecek etkinlikler düzenleyerek toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlayan Özdemir, kültürel sanat etkinlikleri ve mahalle buluşmaları ile Çakmaklar'da birlik ve beraberliği pekiştirmeyi planlıyor. Bu sayede mahalledeki kültürel zenginliklerin yaşatılmasını hedefliyor.

Altyapı ve yaşam alanlarına yatırım

Çakmaklar Mahallesi'nin fiziksel yapısını güçlendirme adına, yolların, parkların ve pazar yerlerinin iyileştirilmesine öncelik veren Özdemir, mahalle girişindeki trafik sorununa çözüm bulmayı ve köy sulama sisteminin modernizasyonunu sağlamayı planlıyor. Bu çalışmalarla mahallenin daha yaşanabilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Yerel üretimin desteklenmesi

Mahalle ekonomisine can suyu olacak yerel ürünlerin tanıtımı ve satışı için iki adet satış standı kurma projeleri bulunan Özdemir, bu girişimle hem yerel üreticileri desteklemeyi hem de mahallelinin kaliteli ve yerel ürünlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Mahalle için köprü görevi

Özdemir, mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını ilgili makamlara ileterek çözüm üretmeyi amaçlıyor. "Kadın eliyle şekillenen örnek bir mahalle" vizyonu ile Özdemir, Çakmaklar için sadece bir muhtar adayı değil, aynı zamanda bir dönüşüm ve gelişim elçisi olmayı hedefliyor.