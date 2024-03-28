Bolu'da 31 Mart’ta oy kullanmayan kalmasın diye

Bolu'da seçimlere özel ulaşım çözümü

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Bolu Belediyesi engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için özel bir ulaşım hizmeti sunuyor. Bu hizmetle, herkesin seçimlere katılımının önündeki engeller kaldırılıyor.

Engelli vatandaşlar için 'Engelsiz Taksi'

'Engelsiz Taksi' adı verilen bu hizmet, engelli vatandaşların seçim günü oy kullanacakları yerlere rahatça ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Engelli bireylerin seçim sürecine sorunsuz bir şekilde katılabilmesi için tasarlanan bu hizmet, Bolu Belediyesi'nin toplumsal katılımı destekleme çabasının bir parçası.

Yaşlı ve hasta bireyler için kolaylık

Bolu Belediyesi, seçim günü yaşlı ve hasta vatandaşlar için de özel araçlar tahsis ediyor. Bu sayede, evlerinden alınan vatandaşlar oy kullanacakları merkezlere güvenli bir şekilde ulaştırılıyor ve işlemleri tamamlandıktan sonra evlerine geri bırakılıyorlar.

Ulaşım hizmetine nasıl kayıt olunur?

Bolu merkez ilçede ikamet eden vatandaşlar, bu ulaşım hizmetinden faydalanmak için 444 26 58 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilirler. Kayıt süreci, seçim gününe kadar devam edecek ve vatandaşlara gerekli tüm bilgiler telefonla sağlanacak.

Hasta nakil ve donanımlı araçlar hazır

Gerektiğinde, Bolu Belediyesi hasta nakil araçları ve diğer donanımlı araçları da hizmete sunacak. Bu ek hizmetlerle, sağlık sorunları olan veya özel ihtiyaçları bulunan vatandaşların da oy kullanma işlemi için her türlü kolaylık sağlanacak.

Bolu'da herkes için erişilebilir seçimler

Bolu Belediyesi'nin bu özel ulaşım hizmeti, seçim gününü herkes için erişilebilir ve sorunsuz hale getirmeyi amaçlıyor. Vatandaşların demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri adına yapılan bu düzenleme, belediyenin toplumsal duyarlılığını ve demokratik katılıma verdiği önemi ortaya koyuyor.