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Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

2 Nisan 2024'te Bolu Atatürk Stadyumu'nda nefes kesen Boluspor - Gençlerbirliği maçını kaçırmayın! Heyecan dolu bu karşılaşma için biletler şimdi satışta.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için! mask
Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!
Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!
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Trendyol 1. Lig'in zirvesindeki mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda yaşanacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Boluspor ve Gençlerbirliği karşılaşması, ligin 28. haftasının en çekişmeli maçlarından biri olacak. Bu kritik mücadelenin biletleri, tüm futbol tutkunlarının erişimine açıldı. İşte bu unutulmaz maçın detayları ve bilet fiyatları!

Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

Trendyol 1.Lig’de kritik maç

Boluspor'un ligdeki son 10 maçında yalnızca bir kez mağlubiyetle yüzleşmesi ve Gençlerbirliği'nin Kocaelispor karşısında elde ettiği zafer, bu maçın önemini ve heyecanını kat be kat artırıyor. Her iki takım da ligin zirvesinde yer almayı hedefliyor ve bu mücadele, onlar için kritik bir dönemeç niteliği taşıyor.

Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

Bilet fiyatları ve satın alma detayları

Biletler, her bütçeye uygun seçeneklerle sunuluyor. Misafir tribünü için belirlenen fiyat 156 TL, maraton tribünü biletleri 120 TL ve kale arkası biletleri yine 156 TL'den satışa çıkarılırken, numaralı tribün biletleri 400 TL ile maçı konforlu bir şekilde izlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.

Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

Karşılaşma tarihi ve yeri

Boluspor - Gençlerbirliği maçı, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17:00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu maç, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği için ligde üst sıralara tırmanmanın kapısını aralayabilir.

Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

Kimse bu maçı kaçırmasın

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yer alan bu kritik mücadele, futbolseverler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Hem Boluspor hem de Gençlerbirliği, galibiyet için sahada kıyasıya bir mücadele verecek. Futbol tutkunları, bu heyecan dolu maçı yerinde izlemek için biletlerini bir an önce temin etmeli.

Boluspor’u Gençlerbirliği karşısında yalnız bırakmak istemeyenler bu haber sizin için!

 

 

 

 

 

# nisan, boluspor

28 Mar 2024 - 11:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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