Dünya, çıkan hortumlarla bize mesaj veriyormuş…

Küresel ısınmanın denizler üzerindeki etkileri

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, küresel ısınmanın denizler üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Artan deniz suyu sıcaklıklarının, hortumlar ve diğer meteorolojik olayların sıklığını artırdığını vurgulayan Başıbüyük, bu durumun ciddi bir küresel sorun olduğunu ifade ediyor.

Okyanuslarda alarm

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, özellikle okyanuslarda biyolojik ekosistemler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirten Başıbüyük, bu durumun türlerin davranışlarından göç yollarına kadar geniş bir etki yelpazesine sahip olduğunu açıklıyor.

Türkiye'nin ısınan sahilleri anormal durumun göstergeleri

Türkiye'deki denizlerin soğumamasının, Aralık ayında bile denize girilebilen sahillerle gözlemlenebilen anormal bir durum olduğunu ifade eden Başıbüyük, bu durumun meteorolojik olayların artışında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Isınan denizlerin doğurduğu şiddetli hava olayları

Antalya'da yaşanan hortum felaketi gibi şiddetli hava olaylarının, deniz suyu sıcaklıklarındaki artışla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Başıbüyük, bu tür olayların gelecekte daha da artacağını öngörüyor. Küresel ısınmanın bu etkileriyle mücadele için acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Deniz ekosistemlerindeki kritik değişimler

Deniz suyu sıcaklıklarındaki 2-3 derecelik artışın, deniz ekosistemlerinde ciddi değişimlere yol açtığını ifade eden Başıbüyük, denizanası popülasyonundaki değişikliklerin bu sıcaklık artışlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu değişimlerin biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

Küresel ısınma ve denizlerin geleceği üzerine uyarılar

Küresel ısınmanın devam etmesi halinde deniz suyu sıcaklıklarındaki artış trendinin süreceğini belirten Başıbüyük, bu durumun denizlerin ve dolayısıyla gezegenin geleceği için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Küresel ısınma ile mücadelenin, hem ekosistemler hem de insan yaşamı için kritik önem taşıdığını ifade ediyor.