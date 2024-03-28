Altay’da istikrarın simgesi Salih Sarıkaya

Altay Futbol Kulübü’nün sağ bek mevkisinde görev yapan 26 yaşındaki yetenekli futbolcu Salih Sarıkaya, bu sezon gösterdiği performansla takımının en istikrarlı ismi olarak öne çıkıyor. Ligin zorlu mücadelesinde 27 maçın 26’sında ilk 11’de yer alan Sarıkaya, 2 bin 247 dakika süre alarak bu alanda takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Zor günlerden ışık saçan performans

Mali krizler ve sportif zorluklarla boğuşan Altay Kulübü, maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Buna rağmen ligde mücadele etmeye devam eden siyah-beyazlılar, Salih Sarıkaya gibi değerli oyuncularının katkısıyla zorlu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Takımın şu ana kadar ligde topladığı 15 puan ile 17. sırada yer alması, Sarıkaya’nın istikrarlı performansının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Takımının en değerlisi

Salih Sarıkaya, oynadığı maçlarda sadece bir kez ilk 11 dışında kalarak takımının en çok süre alan oyuncusu olmayı başardı. Bu süre zarfında takımına maksimum katkı sağlayan Sarıkaya, defansif ve ofansif anlamda sergilediği performansla takdir topluyor. Onu 2 bin 197 dakika ile takip eden isim ise Sefa Özdemir oluyor.

Özveri ve bağlılık örneği

Salih Sarıkaya’nın bu sezonki performansı, özveri ve profesyonelliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Altay’ın zorlu lig maratonunda aldığı dakikalar, hem kişisel başarısı hem de takıma olan bağlılığının bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Sarıkaya, zor günlerde dahi istikrarını koruyarak takımının en değerli oyuncuları arasında yerini alıyor.