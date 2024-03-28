- Asayiş

Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Sakarya ve Ankara'da gerçekleştirilen Bozdoğan-17 operasyonuyla DEAŞ'a yönelik büyük bir darbe indirdi. Toplam 15 şüpheli, aralarında Irak uyrukluların da bulunduğu operasyonda gözaltına alındı. Detaylar haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe! mask
Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!
Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!
+5
Haber albümü için resme tıklayın

BOZDOĞAN-17 Operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. "BOZDOĞAN-17" adı verilen bu operasyon, Bolu merkezli olmak üzere üç ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

Operasyonun kapsamı ve hedefi

Operasyon, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve planlanan eylemlerin önlenmesine yönelikti. Güvenlik güçlerimiz, örgütün iletişim ağını çözerek, potansiyel tehditleri bertaraf etmeyi amaçladı.Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

Gözaltına alınanlar ve iller

Operasyon kapsamında, Bolu'da 7, Sakarya'da 7 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı Irak uyruklu bireylerden oluşuyor, bu da örgütün uluslararası bağlantılarını gözler önüne seriyor.Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

Suç ve suç unsurları

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, yakalanan şahıslar suç veya suç unsurlarıyla birlikte ele geçirildi. Bu durum, operasyonun ne kadar titizlikle yürütüldüğünün ve suç örgütlerine karşı ne kadar kararlı olunduğunun bir göstergesi.Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

Operasyonun önemi

"BOZDOĞAN-17" operasyonu, terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve yeteneklerimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu başarılı operasyon, sadece güvenlik güçlerimizin değil, aynı zamanda yargı organlarımızın da terörle mücadelede ne kadar etkin ve koordineli çalıştığının kanıtı oldu.Bolu, Sakarya, Ankara’da DEAŞ’a büyük darbe!

# ankara, sakarya, uluslararası

28 Mar 2024 - 13:13 Bolu/ Bolu- Asayiş

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL