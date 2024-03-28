Korkutan trafik kazasında araç devrildi!

Kaza Anı: İki Araç Çarpıştı, Bir Yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Bolu'nun huzurlu mahallesi Paşaköy'de, trafiğin yoğun olduğu Eski İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ferhat Güney'in kontrolündeki 35 ARY 574 plakalı otomobil ile Hakan Omuzlar yönetimindeki 56 AH 558 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

Acil Müdahale ve Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan Hakan Omuzlar'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, durumu stabil hale getirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlattı.