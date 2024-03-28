Apple, İOS 18 ile büyük bir yeniliğe imza atıyor

iOS 18 Apple’ın tarihindeki en büyük güncellemesi

Apple'ın merakla beklenen işletim sistemi güncellemesi iOS 18, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. İlk iPhone'dan bu yana yapılan en kapsamlı güncelleme olarak nitelendirilen iOS 18, kullanıcılara sunulacak yeniliklerle adeta bir devrim niteliğinde. 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) tanıtılması beklenen iOS 18, Siri'den Mesajlar uygulamasına, Apple Haritalar'dan tasarım yeniliklerine kadar birçok alanda önemli gelişmeler vaat ediyor.

Yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri

iOS 18'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Siri ve diğer uygulamalara entegre edilecek üretken yapay zeka özellikleri olacak. Bloomberg'den Mark Gurman ve The Information'dan Wayne Ma gibi isimlerin verdiği bilgilere göre, Apple Music, Messages, Health ve daha birçok uygulama, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni yapay zeka fonksiyonlarına kavuşacak. Bu yenilikler, iPhone kullanıcılarının günlük işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Ana Ekran özelleştirmeleri ve yeni harita özellikleri

Gurman'a göre, iOS 18 ile birlikte iPhone kullanıcıları, ana ekranlarını daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirebilecekler. Uygulama simgelerini istedikleri gibi yerleştirebilecek, boş alanlar oluşturabilecek ve kişisel zevklerine göre bir düzen kurabilecekler. Ayrıca, Apple Haritalar uygulaması özel rotalar ve topografik haritalar gibi yeni özelliklerle güncellenecek, bu da özellikle açık hava etkinlikleri için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Mesajlar uygulamasına RCS desteği ve tasarım yenilikleri

Apple, iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına RCS desteği ekleyerek iPhone ve Android cihazlar arası mesajlaşmayı daha zengin bir hale getirecek. Bu destek, daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, sesli mesajlar, geliştirilmiş grup sohbetleri gibi özellikleri beraberinde getirecek. Ayrıca, iOS 18'in tasarım anlamında da yenilikler sunması bekleniyor. Bu yeniliklerin, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmesi ve iOS ekosistemini daha kullanışlı hale getirmesi hedefleniyor.

Hangi iPhone modelleri iOS 18'i alacak?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil)

iOS 18, iPhone kullanıcıları için heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Yapay zeka entegrasyonundan özelleştirme seçeneklerine, RCS desteğinden tasarım yeniliklerine kadar birçok alanda getireceği gelişmelerle, iOS ekosistemi daha da güçlenecek. WWDC 2024'te yapılacak resmi tanıtımın ardından, iOS 18'in beta sürümü kullanıcıların deneyimine sunulacak ve Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisi ile birlikte geniş kitlelere ulaşacak.