Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'dan Acun Ilıcalı'ya kırgınlık itirafı

Acun Ilıcalı'nın Projeye Soğuk Bakışı

Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu olan Kılıççı, Acun Ilıcalı'ya hayalini kurduğu projeyi anlattığında, ünlü televizyon yapımcısının "Batacaksın, paranı ziyan edeceksin" şeklindeki tepkisine maruz kaldığını belirtti. Kılıççı, Ilıcalı'nın bu soğuk ve ilgisiz tutumuna rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlı.

Survivor Deneyimi: Özgürlükten Uzak Bir Hayat

Adem Kılıççı, Survivor'da geçirdiği günlerden de bahsetti. Yarışmanın zorluklarına değinen Kılıççı, "Orada özgür değilsin. Sabah 6'da kalkar, gün boyu mevsimlik bir işçi gibi çalışırsın" diyerek, Survivor'ın perde arkasını anlattı. Yarışmacıların sıkı bir program dahilinde hareket ettiklerini ve bu durumun zaman zaman zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Nisa Bölükbaşı'nın Şampiyonluğuna Övgü

2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı hakkında da konuşan Kılıççı, yarışmadaki rekabetin kirlenmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Bölükbaşı'nın şampiyonluğunu hak ettiğini söyledi. Yarışma sırasında yaşanan zorluklara rağmen Nisa'nın başarısından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Acun Ilıcalı ile Olan Diyaloglar

Kılıççı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisine de değindi. Ilıcalı'nın kendisine yaptığı tekliflere rağmen, sosyal medya için yarışmaya katılmak istemediğini, asıl amacının mücadele ruhu ve hayallerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük dövüş projesini hayata geçirmek istediğini vurgulayan Kılıççı, bu hayalinin peşinden gitmeye kararlı.