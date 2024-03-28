Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'dan Acun Ilıcalı'ya kırgınlık itirafı

Acun Ilıcalı'nın Projeye Soğuk Bakışı
Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu olan Kılıççı, Acun Ilıcalı'ya hayalini kurduğu projeyi anlattığında, ünlü televizyon yapımcısının "Batacaksın, paranı ziyan edeceksin" şeklindeki tepkisine maruz kaldığını belirtti. Kılıççı, Ilıcalı'nın bu soğuk ve ilgisiz tutumuna rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlı.
Survivor Deneyimi: Özgürlükten Uzak Bir Hayat
Adem Kılıççı, Survivor'da geçirdiği günlerden de bahsetti. Yarışmanın zorluklarına değinen Kılıççı, "Orada özgür değilsin. Sabah 6'da kalkar, gün boyu mevsimlik bir işçi gibi çalışırsın" diyerek, Survivor'ın perde arkasını anlattı. Yarışmacıların sıkı bir program dahilinde hareket ettiklerini ve bu durumun zaman zaman zorlayıcı olduğunu ifade etti.
Nisa Bölükbaşı'nın Şampiyonluğuna Övgü
2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı hakkında da konuşan Kılıççı, yarışmadaki rekabetin kirlenmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Bölükbaşı'nın şampiyonluğunu hak ettiğini söyledi. Yarışma sırasında yaşanan zorluklara rağmen Nisa'nın başarısından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Acun Ilıcalı ile Olan Diyaloglar
Kılıççı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisine de değindi. Ilıcalı'nın kendisine yaptığı tekliflere rağmen, sosyal medya için yarışmaya katılmak istemediğini, asıl amacının mücadele ruhu ve hayallerini gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük dövüş projesini hayata geçirmek istediğini vurgulayan Kılıççı, bu hayalinin peşinden gitmeye kararlı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.