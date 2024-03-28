Sektördeki tecrübesini Borazanlar’a yansıtacak

Borazanlar Mahallesi'nde yenilik ve ulaşılabilirlik sözü

Borazanlar Mahallesi'nin tanınmış isimlerinden ve temizlik alanında başarılı bir girişimci olan Ayten Kabadayı, muhtarlık yarışına adım atıyor. Kabadayı, mahalle sakinlerine daha adil ve ulaşılabilir bir yönetim vaat ediyor, "Her zaman sizlerle birlikte olacağım" diyerek tüm mahalleliye eşit yaklaşımının altını çiziyor.

Kadın gücüyle mahallede yenilik

"Kadın eli değsin, mahallemiz güzelleşsin" ilkesiyle yola çıkan Kabadayı, kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesi ve mahalle yaşamının kalitesinin artırılması için çalışacak. Bu vizyon, her yaştan ve cinsiyetten mahalle sakini için daha iyi bir yaşam vaadi anlamına geliyor.

Eşitlik ve adalet herkes için

Kabadayı'nın yönetim anlayışı, yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese eşit hizmet sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, mahalledeki her bireyin sesinin duyulmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor.

Şeffaflık ve ulaşılabilirlik ön planda

Muhtar adayı Kabadayı, göreve geldiği takdirde şeffaf ve her zaman ulaşılabilir bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguluyor. Mahalle sakinlerinin tüm sorun ve önerilerine açık bir iletişim kanalı sunmayı planlıyor.

Güç birliği ile daha iyi bir gelecek

Kabadayı, mahalle sakinlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içinde Borazanlar Mahallesi için daha iyi bir geleceği hedefliyor. Bu birliktelik, mahallenin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek.

Desteklerinizle yenilikçi bir yönetim

Seçim sürecinde mahalle sakinlerinin desteğini ve dualarını bekleyen Kabadayı, bu destekle birlikte mahalleye hizmet etmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Kabadayı'nın muhtarlık adaylığı,

Borazanlar Mahallesi için umut ve yenilik vaadi taşıyor.

Ayten Kabadayı'nın muhtar adaylığı, Borazanlar Mahallesi'nde yaşamı güzelleştirmek ve herkes için daha adil bir yönetim sağlamak üzere yola çıkıyor. Temizlik sektöründeki deneyimini mahalle yönetimine taşıma arzusuyla dolu Kabadayı, mahalle sakinlerinin desteğiyle Borazanlar'ı daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir yer haline getirmeyi hedefliyor.