2025 Peugeot E-5008 Türkiye'ye geliyor! Yedi koltuklu elektrikli SUV piyasayı hareketlendirecek

Avantajlı Konum ve Geniş Menzil

Türkiye pazarı için planlanan birkaç yedi koltuklu elektrikli SUV arasında yer alan E-5008, Kia EV9 ve Mercedes-Benz EQB gibi modeller arasında bir konumda yer alacak. Ancak E-5008, özellikle isteğe bağlı sunulan 98 kWh'lik uzun menzilli pil seçeneği ile 660 km'ye varan sürüş menzili sunarak rakiplerinden ayrılıyor. Bu özelliğiyle, uzun yolculuklar için bile ideal bir elektrikli araç olma potansiyeline sahip.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

Peugeot E-5008, modern ve dinamik tasarımıyla göz dolduruyor. Yüksek pencere çizgisi, ince farlar ve geometrik ön ızgara ile dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca, Peugeot'nun imzası haline gelen üç tırnaklı gündüz farları, bu modelde de kendini gösteriyor. GT donanım seviyesinde sunulan Pixel LED farlar, gece sürüşlerini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Geniş İç Mekan ve Konfor

Yedi koltuklu kabin tasarımı, geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Bagaj hacmi, koltuk düzenine göre 259 litreden 1815 litreye kadar çıkabiliyor, bu da E-5008'i hem günlük kullanım hem de uzun yolculuklar için son derece pratik bir seçenek haline getiriyor. Ön konsolda yer alan fütüristik tasarım ve Alcantara döşeme, sürücü ve yolculara üst düzey bir konfor sunuyor.

Çevreci ve Teknolojik Bir Gelecek

Peugeot E-5008, sadece tasarımı ve konforuyla değil, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de öne çıkıyor. Kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşuyor. Bu, Peugeot'nun sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünün bir göstergesi. Ayrıca, ChatGPT yapay zekası ile donatılan E-5008, yolcular arasında etkileşimi artırarak ve sürücülerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vererek teknolojik bir geleceğin kapılarını aralıyor.

Elektrikli Güç ve Performans

E-5008, üç farklı elektrikli motor seçeneği ile geliyor. Giriş seviyesi model, 73 kWh'lik pil paketi ile 500 km'ye kadar menzil sunarken, daha güçlü 170 kW'lık motor seçeneği 98 kWh batarya ile 660 km menzile ulaşabiliyor. Ayrıca, 237 kW güç üretebilen dört tekerlekten çekişli versiyonu, bu segmentteki en güçlü elektrikli araçlardan biri olma özelliğini taşıyor. Her üç model de 160 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekliyor ve sadece 30 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabiliyor.

2025 Peugeot E-5008, Türkiye'de elektrikli araç pazarının geleceğine ışık tutuyor. Çevreci özellikleri, geniş iç mekanı ve üstün teknolojisi ile hem aileler için ideal bir seçenek sunuyor hem de uzun menzili sayesinde sürdürülebilir mobiliteye yeni bir soluk getiriyor. Peugeot E-5008'in Türkiye showroom'larındaki yerini almasıyla birlikte, elektrikli araçlara olan ilginin daha da artması bekleniyor...