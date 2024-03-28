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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avusturya maçında parlayan yıldız Arda Güler'i arayarak performansını övdü. Genç yetenek, geleceğin vaad eden yıldızı olarak dikkat çekiyor.

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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon mask
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon
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Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli maçtaki muhteşem performansı nedeniyle genç yıldız Arda Güler'i telefonla arayarak kutladı. Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, Avusturya ile oynanan maçta sergilediği üstün performansla futbol dünyasının dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

Real Madrid'in gözdesi Arda Güler

Avusturya'ya karşı oynanan ve 6-1'lik skorla sonuçlanan maçta Arda Güler'in performansı, Real Madrid'in ünlü teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de gözünden kaçmadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ancelotti'nin Arda'yı yakından takip ettiği ve maçın ardından genç futbolcuyla iletişime geçerek performansını övdüğü belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

Sahadaki akrobatik hareketler

Arda Güler'in, özellikle orta sahadan kale direğine takılan topu ve milli maçta kaleciye çarpan röveşata denemesi gibi akrobatik hareketleri, genç oyuncunun potansiyelini ortaya koyuyor. Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği üstün yetenekle dikkat çeken Arda, Real Madrid gibi dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden birinde daha fazla süre alarak kendini kanıtlama fırsatı arıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

Arda Güler'e daha fazla oyun süresi yolda

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıkıp toplamda 98 dakika sahada kalan ve bir gol kaydeden Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dikkatini çekmeyi başardı. Ancelotti, Arda'nın performansındaki yükselişi dikkate alarak, sezonun ilerleyen bölümlerinde genç oyuncuya daha fazla şans verebileceğini belirtti.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

Güler’e Ancelotti desteği

Real Madrid ve Türk futbolunun gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Arda Güler, sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini topluyor. Genç yetenek, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin desteğiyle, kariyerinde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler'e özel telefon

 

 

 

 

 

28 Mar 2024 - 15:52 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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