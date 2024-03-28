Risk Seviyesi Çok Yüksek

Baharın müjdecisi olan çiçekler, Marmara Bölgesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar için endişe kaynağı olmaya başladı. Meteoroloji ve Hava Forum'un son raporlarına göre, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Yalova, Bilecik ve Zonguldak'ta polen seviyeleri tehlikeli derecede yükselecek. Özellikle polen alerjisi olan bireyler, bu durumdan en çok etkilenecek kişilerin başında geliyor.

Kırmızı Polen Alarmı

Bu illerde yaşayan ve polen alerjisine sahip olan vatandaşlar için "Very High" yani "Çok Yüksek" risk uyarısı yapıldı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde artacak polen seviyelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Alerjik reaksiyonları tetikleyebilecek bu yüksek polen seviyeleri, hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma ve gözlerde batma gibi belirtilere neden olabilir.

Alerji Uyarısı: Önlemlerinizi Alın!

Polen seviyelerinin "Çok Yüksek" olduğu bu dönemde, alerjik reaksiyonlardan korunmak için bireylere bazı önlemler öneriliyor. Dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak, özellikle sabah saatlerinde ve rüzgarlı havalarda dış mekanlarda bulunmamak, ev ve araba pencerelerini kapalı tutarak iç mekanlarda polen girişini minimize etmek, dışarıdan eve döndüğünde kıyafet değiştirmek ve mümkünse duş almak gibi basit önlemlerle alerjik reaksiyonların önüne geçmek mümkün. Ayrıca, polen filtresi olan hava temizleyicileri kullanmak da faydalı olabilir.

Bu uyarılar, bölgede yaşayan milyonlarca insan için ciddi bir sağlık uyarısı niteliğinde. Özellikle polen alerjisi olanlar, bu dönemde sağlık durumlarını daha yakından takip etmeli ve gerekli önlemleri alarak bu mevsimi mümkün olan en az rahatsızlıkla geçirmeye çalışmalıdır.