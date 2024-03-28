Trabzonspor maçının yıldızı Fenerbahçe’ye geri dönmüyor: Livakovic, Oosterwolde ve Osayi değil!

Fenerbahçe'nin unutulmaz Trabzonspor galibiyetinde kritik bir rol oynayan Fred, maç sonrasında yaşanan olaylardan duyduğu rahatsızlıkla gündemde. Sarı-lacivertli takımın 2 Nisan'da yapılacak Genel Kurul'da ligden çekilme kararını görüşeceği ve bu konuda yetki isteyeceği bilgisi, kulübün geleceği ve yabancı futbolcular üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor.

Fred'in geleceği belirsizliğe sürükleniyor

Fred, bu sezon Fenerbahçe adına tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkat çekerken, Trabzonspor maçındaki üstün oyunu ve golleriyle takımına kritik bir zafer kazandırdı. Ancak, tecrübeli futbolcunun Türkiye'deki futbol atmosferinden duyduğu rahatsızlık ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali, yıldız oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Fenerbahçeli Fred'in endişeleri

Fred'in Fenerbahçe ile 2027'ye kadar süren sözleşmesi ve ek olarak 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, Sarı-Lacivertlilerin ligden çekilme gündemi, yıldız oyuncunun ve diğer yabancı futbolcuların takımdaki geleceğini belirsizleştiriyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Fred, bu konudaki sessizliğini koruyor. Ancak, kulüpteki bu belirsiz durumun oyuncu üzerindeki etkisi yadsınamaz.

Fred'in rahatsızlığı yönetimi harekete geçirdi

Daha önce Livakovic ve Oosterwolde ile yaşanan problemlerin ardından Fred konusunda benzer bir durumla karşılaşan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinde endişe yarattı. Fred'in Türkiye'deki futbol ikliminden duyduğu rahatsızlık ve takımın ligden çekilme ihtimali, yönetimi ve teknik heyeti adeta şoka uğrattı.

Oyuncunun geleceği belirsiz

Fenerbahçe'nin geleceği ve yıldız oyuncu Fred'in takımdaki pozisyonu konusunda yaşanan bu belirsizlik, takımın ve taraftarların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Fred'in bu sezon gösterdiği üstün performans ve Trabzonspor maçındaki kahramanlık, onu takım için vazgeçilmez kılsa da, yaşanan son gelişmeler oyuncunun geleceğini ve Fenerbahçe'nin yabancı futbolcu politikasını yeniden şekillendirebilir.