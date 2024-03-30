Çok fazla kilo alıyorsanız bu haberi es geçmeyin

Kırıkkale'de yaşayan Azize Bayraktar, yıllardır süren karın ağrısı ve şişkinliğin ardında yatan gerçeği öğrenince şoke oldu. Kendisini kilo aldığını sanan Bayraktar'ın, Prof. Dr. Yavuz Şimşek'in dikkatli muayenesi ve sonrasında yapılan tetkikler sonucu, karnından tam 5 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Bu olay, sağlık alanında nadir görülen vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Beklenmedik teşhis: karnından 5 kilogramlık kitle çıktı

Azize Bayraktar, yıllarca süren karın ağrısı ve şişkinliği kilo alma olarak yorumladı. Ancak durumun ciddiyeti, Prof. Dr. Yavuz Şimşek'in detaylı muayenesi sonrası ortaya çıktı. Ultrason ve MR sonuçları, Bayraktar'ın rahim kaynaklı büyük bir kitleye sahip olduğunu gösterdi. Ankara'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla, Bayraktar'ın rahim ve yumurtalıkları korunarak, devasa kitle başarıyla çıkarıldı.

Operasyonun detayları ve zorlukları

Operasyon, Prof. Dr. Yavuz Şimşek ve ekibi tarafından büyük bir ustalıkla gerçekleştirildi. 2 saat süren ameliyat sırasında, çevre dokulara ve organlara zarar vermeden kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle, 40 santimetre uzunluğunda ve 4 bin 920 gram ağırlığındaydı. Bu, sağlık alanında ender rastlanan bir durum olarak dikkat çekti.

Sağlık ve doğurganlık üzerine etkiler

Prof. Dr. Şimşek, iyi huylu olsa dahi bu tür kitlenin doğurganlığı tehdit edebileceğini belirtti. Erken müdahale ve deneyimli ellerde yapılan operasyonların, hastaların sağlığı ve doğurganlık kapasitesi üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguladı. Azize Bayraktar'ın operasyon sonrası hızla günlük hayatına dönmesi ve patoloji sonuçlarının temiz çıkması, bu başarılı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadın sağlığına dair önemli mesajlar

Bu olay, kadın sağlığı konusunda önemli mesajlar barındırıyor. Prof. Dr. Şimşek, karın ağrısı ve şişkinliği gibi belirsiz şikayetlerin önemsenmesi gerektiğini, zamanında yapılan müdahalelerin hem hastalar hem de doktorlar için işleri kolaylaştıracağını ifade etti. Azize Bayraktar'ın hikayesi, kadınların sağlık şikayetlerini ciddiye alması ve erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Kırıkkale'de yaşayan Azize Bayraktar'ın hikayesi, kilo alma sanrısının ardında yatan ciddi sağlık sorunlarını ve erken teşhisin önemini vurguluyor. Prof. Dr. Yavuz Şimşek ve ekibinin başarılı operasyonu, Bayraktar'ın sağlığına kavuşmasını sağlarken, kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratıyor.