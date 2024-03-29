Durak, 31 Mart’ta zafer bekliyor…

MHP Adayı Durak'tan iddialı mesajlar

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, halkın desteğine ve samimi çalışmalarına vurgu yaparak, 31 Mart'ta zaferin kendilerinin olacağını söyledi. Durak, rakiplerinin güç kaynaklarına karşın, halkın inancıyla yarışı önde tamamlayacaklarını belirtti.

Durak: "Gücümüzü halktan alıyoruz"

Yerel seçimlerin arifesinde, MHP Bolu adayı İlhan Durak, halkın gücü ve partisinin inanç dolu kadrolarıyla seçim yarışında fark yaratacaklarını ifade etti. Durak, "Samimiyetimizle, halkımızın desteğiyle 31 Mart'ta zafer bizim olacak" dedi.

Anket algılarına karşı durak'ın güveni tam

Bolu'da yapılan anketlerin aksine, Durak, her gün yüzlerce vatandaşla kurduğu samimi ilişkiler ve aldığı destek mesajlarıyla, halkın gerçek tercihini yansıttığını söyledi. Durak, "Vatandaşımız değişim diyor, 'Bu sene, vakti geldi' diyor" şeklinde konuştu.

"Vakit Tamam" diyerek zaferin işaretini verdi

MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Durak, seçimlerin kendileri için bir milat olacağını ve "Vakit tamam" diyerek zaferi ilan edeceklerini belirtti. Halkın desteği ve ilahi takdirin yanlarında olduğuna inanan Durak, seçim sonuçlarına umutla bakıyor.

İlhan Durak, Bolu'da değişimin sembolü

Seçim çalışmalarını halkın içinde ve samimiyetle yürüten Durak, diğer adaylardan farklı olarak, halkın desteğini alarak, değişim ve icraat için "Vakit tamam" mesajını güçlü bir şekilde veriyor.

Seçim öncesi Bolu'da Durak rüzgarı

Seçime kısa bir süre kala İlhan Durak'ın enerjisi ve halkla iç içe olan çalışmaları, Bolu'da büyük ilgi görüyor. Halkın değişim ve samimiyet talebine cevap veren Durak, seçim öncesi verdiği mesajlarla, zaferin müjdecisi olmaya aday.