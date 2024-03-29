Durak, 31 Mart’ta zafer bekliyor…

MHP Adayı Durak'tan iddialı mesajlar
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, halkın desteğine ve samimi çalışmalarına vurgu yaparak, 31 Mart'ta zaferin kendilerinin olacağını söyledi. Durak, rakiplerinin güç kaynaklarına karşın, halkın inancıyla yarışı önde tamamlayacaklarını belirtti.
Durak: "Gücümüzü halktan alıyoruz"
Yerel seçimlerin arifesinde, MHP Bolu adayı İlhan Durak, halkın gücü ve partisinin inanç dolu kadrolarıyla seçim yarışında fark yaratacaklarını ifade etti. Durak, "Samimiyetimizle, halkımızın desteğiyle 31 Mart'ta zafer bizim olacak" dedi.
Anket algılarına karşı durak'ın güveni tam
Bolu'da yapılan anketlerin aksine, Durak, her gün yüzlerce vatandaşla kurduğu samimi ilişkiler ve aldığı destek mesajlarıyla, halkın gerçek tercihini yansıttığını söyledi. Durak, "Vatandaşımız değişim diyor, 'Bu sene, vakti geldi' diyor" şeklinde konuştu.
"Vakit Tamam" diyerek zaferin işaretini verdi
MHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı Durak, seçimlerin kendileri için bir milat olacağını ve "Vakit tamam" diyerek zaferi ilan edeceklerini belirtti. Halkın desteği ve ilahi takdirin yanlarında olduğuna inanan Durak, seçim sonuçlarına umutla bakıyor.
İlhan Durak, Bolu'da değişimin sembolü
Seçim çalışmalarını halkın içinde ve samimiyetle yürüten Durak, diğer adaylardan farklı olarak, halkın desteğini alarak, değişim ve icraat için "Vakit tamam" mesajını güçlü bir şekilde veriyor.
Seçim öncesi Bolu'da Durak rüzgarı
Seçime kısa bir süre kala İlhan Durak'ın enerjisi ve halkla iç içe olan çalışmaları, Bolu'da büyük ilgi görüyor. Halkın değişim ve samimiyet talebine cevap veren Durak, seçim öncesi verdiği mesajlarla, zaferin müjdecisi olmaya aday.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.