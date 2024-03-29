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Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Bolu, Sakarya ve Düzce'de Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları, yağmur ile birleşerek araçları çamurla kapladı. Meteoroloji ve Bolu Gündem Medya Grubu'nun uyarıları sonrası, vatandaşlar araç temizliği için ya oto yıkamacılara koştu ya da kendi çabalarıyla araçlarını temizledi…

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Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı
Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı
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Bolu'da araçlar çöl tozunun kurbanı oldu

Bolu, Sakarya ve Düzce, Kuzey Afrika'dan esen rüzgarlarla taşınan çöl tozlarının etkisi altına girdi. Sahra Çölü'nden gelen bu tozlar, yağmur ile birleşince, özellikle Bolu'da park halindeki araçlar çamur tabakasıyla kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Bolu Gündem Medya Grubu'nun yapmış olduğu uyarılar, vatandaşları bu doğa olayına karşı hazırlıklı olmaya itti.

Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Temizlik için oto yıkamacılara akın

Bolu'da yaşayanlar, araçlarının üzerini kaplayan inatçı çamur tabakasından kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Birçok vatandaş, hızlı ve etkili bir çözüm arayışı içinde oto yıkamacılara yöneldi. Bu durum, bölgedeki oto yıkama hizmetlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı.

Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Kendi imkanlarıyla mücadele eden vatandaşlar

Herkes oto yıkamacılara koşmadı; bazı Bolu sakinleri, araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeyi tercih etti. Tuncay Kılıç gibi vatandaşlar, "Arabamızı temizliyoruz, çünkü park halindeki çoğu araç bu durumda. İki gündür bu çamurla mücadele ediyoruz," diyerek yaşadıkları durumu anlattı.

Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Meteoroloji ve Bolu Gündem Medya Grubu'ndan önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Bolu Gündem Medya Grubu da vatandaşları çöl tozları konusunda bilgilendirdi ve uyardı. Yapılan haberlerle, vatandaşların bu doğa olayına karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmaları sağlandı.Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Bolu'da araç sahipleri ne yapmalı?

Uzmanlar, bu tür doğa olayları sonrasında araç yüzeylerinde kalıcı hasarların önlenmesi için çamurların hızlı bir şekilde temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bolu'da araç sahipleri, araçlarını korumak için bu tavsiyelere kulak vermeli.Bolu'da çöl tozu araçları çamura buladı

Bolu, Sakarya ve Düzce'de yaşanan bu olay, benzer durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlar, gelecekteki olası doğa olaylarına karşı araçlarını nasıl koruyabileceklerini öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu uyarılarını yakından takip ediyor.

# düzce, araç, sakarya, gündem, doğa

29 Mar 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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