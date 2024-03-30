30 Mar 2024 - 00:01- Gündem G:

YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok

YSK, Ramazan ayında oy sayımında iftar molası verilmeyeceğini duyurdu. Bahçe İlçe Seçim Kurulu'nun mola talebi, yasal düzenlemelere dayanarak reddedildi. Sayım süreci kesintisiz devam edecek.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok mask
YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok
YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İftar Molası Talebi Reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy sayımı sırasında iftar molası verilmesi yönündeki talebi geri çevirdi. Bahçe İlçe Seçim Kurulu'nun Ramazan ayı göz önünde bulundurularak yaptığı bu öneri, YSK tarafından incelendi ve yasal mevzuata uygun olarak reddedildi. Kararda, sayım işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok

Sayım Süreci Kesintisiz Olacak

Seçim işlemleri saat 17.00 itibarıyla başlayacak. Ancak, Ramazan ayının getirdiği özel koşullar ışığında, sandık kurulu görevlilerinin sağlıklı bir şekilde oy sayımı yapabilmesi için iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceği konusu gündeme geldi. YSK, konuyu değerlendirirken 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini temel aldı. Bu maddelerde, oy sayım ve döküm işlemlerinin "derhal başlanması ve açık, aralıksız yapılması" gerektiği belirtildi.YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok

YSK'nın Kararı Net: Kesintisiz Devam

YSK, Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair yayımladığı 138 Sayılı Genelgede de benzer bir düzenleme olduğunu hatırlatarak, oy sayımının aralıksız devam etmesi gerektiğini belirtti. Kurul, oy birliği ile alınan bu kararla, iftar saatlerinde bile oy sayım işlemlerinin kesintiye uğramayacağını açıkça ifade etti.

# ramazan, seçim, iftar, 31 Mart Seçimleri, ysk, Yüksek Seçim Kurulu, Oy, Oy sayımı

30 Mar 2024 - 00:01 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL