YSK'dan ramazan ayında oy sayımı kararı iftar molası yok

İftar Molası Talebi Reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy sayımı sırasında iftar molası verilmesi yönündeki talebi geri çevirdi. Bahçe İlçe Seçim Kurulu'nun Ramazan ayı göz önünde bulundurularak yaptığı bu öneri, YSK tarafından incelendi ve yasal mevzuata uygun olarak reddedildi. Kararda, sayım işlemlerinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Sayım Süreci Kesintisiz Olacak

Seçim işlemleri saat 17.00 itibarıyla başlayacak. Ancak, Ramazan ayının getirdiği özel koşullar ışığında, sandık kurulu görevlilerinin sağlıklı bir şekilde oy sayımı yapabilmesi için iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceği konusu gündeme geldi. YSK, konuyu değerlendirirken 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini temel aldı. Bu maddelerde, oy sayım ve döküm işlemlerinin "derhal başlanması ve açık, aralıksız yapılması" gerektiği belirtildi.

YSK'nın Kararı Net: Kesintisiz Devam

YSK, Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair yayımladığı 138 Sayılı Genelgede de benzer bir düzenleme olduğunu hatırlatarak, oy sayımının aralıksız devam etmesi gerektiğini belirtti. Kurul, oy birliği ile alınan bu kararla, iftar saatlerinde bile oy sayım işlemlerinin kesintiye uğramayacağını açıkça ifade etti.