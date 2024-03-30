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Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilere büyük kolaylık geldi. YÖK, dünya sıralamalarındaki üst düzey üniversitelerden mezun olanlara denklik ve YKS muafiyeti getiren yeni düzenlemeleri duyurdu.  Detaylar haberimizde…

Esra Perçin
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Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme
Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme
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YÖK'ten önemli düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim alan Türk öğrencilerin yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Yeni düzenleme ile denklik süreçleri, öğrenciler için daha esnek hale getirildi, özellikle dünya sıralamalarında öne çıkan üniversitelerden mezun olanlara yönelik önemli kolaylıklar sağlandı.

Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

Dünya sıralamasının zirvesindeki üniversitelerden mezunlara özel avantajlar

YÖK'ün açıklamasına göre, dünya üniversite sıralamalarında ilk 400 içinde yer alan üniversitelerden mezun olanlara denklik işlemlerinde doğrudan onay verilecek. Bu, mezunların Türkiye'deki iş ve akademik dünyasına adım atmalarında büyük bir avantaj sağlayacak.

Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

İlk 1000 içindeki üniversitelerden mezunlar için YKS şartı ortadan kalkıyor

Ayrıca, dünya sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan üniversitelerden mezun olan öğrencilere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) şartı kaldırıldı. Bu düzenleme, yurt dışı eğitim deneyimlerini Türkiye'de sorunsuz bir şekilde devam ettirmek isteyen öğrenciler için büyük bir kolaylık.

Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

Bazı alanlarda YKS ve başarı kriteri devam ediyor

Yeni düzenleme, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk gibi belirli alanlarda eğitim gören öğrenciler için de önemli bilgiler içeriyor. İlk 1000 dışındaki üniversitelerden bu bölümlerde mezun olanların YKS'ye girme ve belirli bir başarı kriterini karşılama zorunluluğu bulunuyor.Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

Yurt dışı eğitim deneyimi artık daha değerli

Bu yeni düzenleme, yurt dışında eğitim almayı düşünen veya bu yolda ilerleyen öğrenciler için büyük bir adım anlamına geliyor. YÖK'ün bu hamlesi, uluslararası eğitim deneyimlerinin Türkiye'de daha kolay tanınmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak.Yurtdışı eğitime YÖK’ten yeni düzenleme

YÖK'ten uluslararası eğitime tam destek

Yükseköğretim Kurulu'nun bu yeni düzenlemesi, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin ve mezunların karşılaştıkları zorlukları azaltmayı hedefliyor. YÖK, uluslararası eğitim standartlarını ve denklik süreçlerini daha erişilebilir hale getirerek, öğrencilere ve mezunlara destek olmaya devam ediyor.

# türkiye, eğitim

30 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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