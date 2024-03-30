1 Nisan 2024'te yapılacaklar listesine ekleyin…

Ticari araçlar başta olmak üzere, tüm sürücüler için güvenli seyahatin anahtarı olan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2024’te bitiyor… Kış lastiği uygulaması sonrasında yapılması gerekenler neler? Haberimizde…

1 Nisan 2024’te sona eriyor

1 Aralık 2023'te başlayan ve yollarda güvenliği maksimize etmek amacıyla hayata geçirilen zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2024'te sona eriyor. Bu dönem, özellikle ticari araçlar için büyük bir dönüşümü işaret ediyor.

Neden kış lastiği zorunluluğu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı kararla, kış aylarında trafik güvenliğini artırmak için tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu kılınmıştır. Bu uygulama, hem sürücülerin hem de yayaların daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Kış lastiği ne zaman takılmalı?

İstanbul'da 25 Kasım 2023'te start alan ve diğer illerde 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan 2024'te sona erecek. Bu tarihler, araç sahipleri için kış lastiği takma ve çıkarma zamanlarını belirler.

Araç sahipleri için kritik bilgiler

Kış lastiği uygulamasının bitmesiyle birlikte, araç sahipleri lastiklerini mevsim şartlarına uygun şekilde değiştirmeli. Bu değişiklik, lastik ömrünü uzatmanın ve yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra, güvenli bir sürüş deneyimi için de kritik öneme sahiptir.

Kış lastiğinin önemi ve etkisi

Soğuk hava koşullarında, kar ve buzda yol tutuşunu artıran kış lastikleri, kazaların önlenmesinde büyük rol oynar. Zorunluluk dönemi sonrasında bile, kış koşullarında seyahat edecek sürücülerin güvenlik için kış lastiklerini kullanmaya devam etmeleri önerilir.

Kış lastiği bakımı ve saklama

1 Nisan'a kadar olan süreçte, araç sahiplerinin kış lastiklerinin durumunu gözden geçirmeleri, ihtiyaç halinde yenilemeleri ve zorunluluk sona erdikten sonra lastiklerini uygun koşullarda saklamaları gerekmektedir. Bu önlemler, gelecek kış sezonunda lastiklerin güvenli ve verimli kullanımını garanti altına alacaktır.