31 Mart 2019’dan 31 Mart 2024’e… 2024 Yerel Seçimlerinde Bolu’da ne olacak?  

2019 Yerel Seçimlerinde Bolu ve ilçelerinde yaşanan kıyasıya rekabetin sonuçları, CHP'nin 15 yıl sonra Bolu merkezdeki zaferi, AK Parti ve diğer partilerin ilçelerdeki performansı. Adayların aldığı oy sayıları ve partilerin oy oranlarıyla detaylar haberimizde…

Bolu'da 2019 Yerel Seçimlerinin genel görünümü

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Bolu ve ilçelerinde siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi. Bolu Merkez'de CHP adayı Tanju Özcan'ın büyük bir zaferle belediye başkanı seçilmesi, ilçelerde ise AK Parti'nin ve diğer partilerin performansı dikkat çekti.

Bolu Merkezde CHP'nin 15 yıl sonra gelen zaferi

Bolu Merkez'de, CHP adayı Tanju Özcan, toplam 49.697 oy alarak %52.71 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu sonuç, Özcan'ın AK Parti adayı Fatih Metin'i geride bırakarak Bolu'da önemli bir başarıya imza attığını gösterdi. Fatih Metin ise 42.179 oy ile %44.73 oy oranına ulaştı.

İlçelerde partilerin performansı

Bolu'nun ilçelerinde de seçim sonuçları büyük bir rekabeti ortaya koydu. Özellikle AK Parti, Gerede, Seben ve Yeniçağa gibi ilçelerde üstünlük sağlarken, CHP Mengen ve Merkez'de zafer kazandı. İlçe bazında oy oranları ve kazanan adaylar şu şekilde sıralandı:

Gerede: AK Parti Adayı Mustafa Allar, %47.01 oy oranıyla kazandı.

Mengen: CHP Adayı Turhan Bulut, %45.94 oy oranıyla seçildi.

Dörtdivan: Bağımsız Hamza Efe, %46.74 oy oranıyla zafer elde etti.

Yeniçağa: AK Parti adayı Recayi Çağlar, %68.07 ile dikkat çekici bir başarı gösterdi.

Seben: AK Parti adayı Fatih Kavak, %65.93 oy oranıyla seçimi kazandı.

Bolu İl Genel Meclisi Sonuçları

Bolu genelinde İl Genel Meclisi için de oy kullanıldı. AK Parti, %45.34 oy oranıyla en yüksek payı alırken, CHP %29.37 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin %15.38, İyi Parti'nin %3.99 ve Saadet Partisi'nin %2.25 oy oranları bu seçimde kayıtlara geçti.

Bolu ve ilçelerinde yeni dönem

2019 Yerel Seçimleri, Bolu ve ilçelerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tanju Özcan'ın merkezdeki zaferi ve ilçelerdeki çekişmeli yarış, Bolu'nun gelecek dört yılını şekillendirecek önemli değişikliklere yol açtı. Seçmenlerin tercihleri, bölgedeki siyasi dengelerin yeniden kurulmasında belirleyici oldu.