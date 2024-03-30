Batı Karadeniz başta olmak üzere tüm yurtta yasak başlıyor!

Türkiye'de iç suları koruma altına alan yeni av yasağı

Türkiye genelinde, özellikle Batı Karadeniz bölgesinden başlayarak, iç sularda avlanma faaliyetleri üzerine yeni bir yasak dönemi başlıyor. 1 Nisan ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak olan bu yasak, ülkenin tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsuları, çayları ve derelerini kapsıyor. Bu önlem, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir balıkçılık anlayışının teşvik edilmesi amacıyla alındı.

Ekosistemin ve balık stoklarının korunması

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'a göre, artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar nedeniyle doğal kaynaklar ve balık stokları üzerindeki baskı artıyor. Sağlam, her balığın en az bir kez üreme şansı elde etmesinin, ekosistemin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için elzem olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, av yasağı, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması adına büyük bir önem taşıyor.

Katı denetimler ve kurallara uyulması gerekliliği

Bu yeni yasak döneminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, emniyet güçleri, jandarma ve belediye zabıtaları tarafından denetimler yapılacak. Bu denetimler, hem ticari hem de amatör avcıların, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği adına yasaklara uymalarını sağlamayı amaçlıyor.

Av yasağı öncesi yapılacaklar

Yasağın başlamasından önce, iç sularda avlanan balıkların stok tespiti yapılmalı. İl Müdürü Sağlam, balıkçıların av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerini karaya çekmeleri ve av araç gereçlerini kaldırmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bu ön hazırlıklar, yasağın etkinliğini artırma ve yasal süreçlerin düzgün işlemesini sağlama amacı taşıyor.

Yasak döneminde yapılması gerekenler

Yasak süresince, balıkçı teknelerinin iç sularda faaliyet göstermesi ve av araç gereçlerinin bulundurulması kesinlikle yasaktır. Stok tespiti yapılan balıkların 'stok tespit belgesi' ile satışı yapılabilir, ancak bu işlemler yasak döneminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içinde tamamlanmalıdır.

Yasal uyarılar ve denetimler

Sağlam, denetimlerin çok yönlü olarak yapılacağını ve yasak dönemde avcılık faaliyetinde bulunanların ihbar edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yasaklara ve sınırlamalara uymayanlar hakkında 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince idari para cezası uygulanacak. Bu dönemde, hem balıkçıların hem de vatandaşların kurallara dikkat etmesi, sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistemin korunması adına büyük önem taşımaktadır.